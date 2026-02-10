Pesquisa mostra perfis diferentes de turistas do Litoral e do Noroeste

No Litoral, predominam estadias mais longas e maior recorrência, enquanto as praias de rio do Noroeste concentram visitas mais curtas e uma presença maior de turistas que estão conhecendo o destino pela primeira vez

Foto: Felipe Henschel/AEN

Uma pesquisa realizada pela Secretaria de Estado do Turismo (Setu) durante o Verão Maior Paraná 2026 revelou que a temporada reuniu dois perfis turísticos com dinâmicas diferentes no Estado.

No Litoral, predominam estadias mais longas e maior recorrência, enquanto as praias de rio doce do Noroeste concentraram visitas mais curtas e uma presença maior de turistas que estão conhecendo o destino pela primeira vez. O levantamento foi feito com 5.190 pessoas, 4.475 no Litoral e 715 no Noroeste, com entrevistas coletadas entre 30 de dezembro de 2025 e 1º de fevereiro de 2026.

No Litoral, 47,1% dos entrevistados informaram permanência de cinco a dez noites. Já nas praias de rio, o padrão se inverte: 53,4% afirmaram ficar de uma a quatro noites, indicando um fluxo mais rápido, com viagens de curta duração. Outro dado que reforça essa diferença é a taxa de visitantes de primeira viagem: 30,2% no Noroeste disseram que estavam no destino pela primeira vez, contra 10,4% no Litoral.

A sondagem também aponta diferenças no tipo de hospedagem. No Litoral, ganham destaque Airbnb e similares (26,7%) e casa própria (26%). No Noroeste, a hospedagem aparece mais ligada a vínculos locais, com presença relevante de casa de amigos e parentes (23,4%) e casa própria (23,1%), além de maior participação de camping (11,1%), indicador associado a um perfil de viagem mais “roteirizado” e de curta permanência.

O transporte confirma um padrão semelhante nas duas regiões, com predominância do carro como principal meio de deslocamento: 81,4% no Litoral e 87,0% no Noroeste, o que reforça a importância de medidas relacionadas à mobilidade, à sinalização e à oferta de serviços de apoio em períodos de alta circulação.

A pesquisa também captou indicadores de percepção sobre a temporada. Entre os serviços melhor avaliados, a segurança pública aparece como destaque no Litoral, enquanto a hospitalidade se sobressai nas praias de rio, reforçando a ideia de que a experiência turística é composta tanto pela infraestrutura quanto pela forma como o visitante é recebido.

No Noroeste, o levantamento registra uma melhora expressiva na percepção da qualidade dos banheiros públicos nas praias, com avanço de 2025 para 2026 na avaliação “Excelente/Bom”, conforme apontado na apresentação da pesquisa.

Para o secretário estadual do Turismo, Leonaldo Paranhos, a pesquisa ajuda a orientar decisões e a ajustar ações conforme a realidade de cada região. “O turismo começa com bom atendimento e com informação clara. Quando a gente mede a experiência do visitante, consegue melhorar a operação e qualificar ainda mais o Paraná como destino organizado e acolhedor”, afirmou.

Paranhos ressaltou que a leitura dos dados permite aprimorar o planejamento e fortalecer a presença do poder público no território durante o verão. “Os números mostram que a estratégia de orientação, acolhimento e serviços se conecta diretamente com a satisfação do visitante. É esse tipo de informação que transforma a temporada em aprendizado para as próximas edições e para as políticas públicas de turismo”, disse.

O levantamento foi aplicado em pontos do Litoral (Guaratuba, Matinhos, Paranaguá/Ilha do Mel e Pontal do Paraná) e do Noroeste (Marilena, Porto Rico e Porto São José), contemplando municípios que recebem programação e estrutura do Verão Maior Paraná. A análise, segundo a Secretaria do Turismo, subsidia ações de qualificação do destino, melhorias operacionais e estratégias de comunicação, com foco em ampliar a atratividade do Paraná para visitantes de outras regiões do Brasil e também do exterior.