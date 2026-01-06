Pista de patinação no gelo em Paranaguá continua em funcionamento até 13 de janeiro

Atração inédita e gratuita do Natal Para Todos, realizada pela Prefeitura, segue aberta ao público na Praça de Eventos

Fotos: Moyses Zanardo PMP

A Prefeitura de Paranaguá colocou a cidade em um novo patamar de lazer e convivência ao trazer, pela primeira vez em sua história, uma pista de patinação no gelo totalmente gratuita. A atração já se consolidou como um dos principais pontos de encontro de famílias, amigos e visitantes, reforçando o compromisso da administração municipal com o acesso à cultura e ao entretenimento.

Instalada na Praça de Eventos e em funcionamento desde o dia 8, a pista segue aberta até o dia 13 de janeiro, sempre das 14h às 23h. O horário das 14h às 15h é reservado exclusivamente para pessoas com deficiência (PCDs) e idosos, garantindo atendimento prioritário e mais conforto a esse público, além de fila preferencial mantida ao longo de todo o dia.

Para participar, é necessário apresentar documento com foto, utilizar os equipamentos de proteção fornecidos no local e levar meias. Crianças de 3 a 5 anos utilizam o trenó, sempre acompanhadas por um instrutor, enquanto participantes a partir de 6 anos têm acesso aos patins, disponíveis nos tamanhos 30 ao 43. Menores de 12 anos devem estar acompanhados por um responsável. Cada sessão dura 10 minutos e comporta até 26 pessoas, com acompanhamento de instrutores.

A iniciativa também segue critérios claros de segurança. Gestantes e pessoas sob efeito de álcool não podem participar da atividade, medida adotada para garantir a integridade de todos. Com capacidade média de 156 pessoas por hora, a organização permite que um grande número de moradores aproveite a experiência com tranquilidade e responsabilidade.

Para o prefeito Adriano Ramos, a pista simboliza mais do que diversão. “Estamos vivendo um momento verdadeiramente mágico em Paranaguá neste mês de dezembro e metade de janeiro. ver a cidade iluminada, com as famílias reunidas, é motivo de muita alegria. Quando digo que estou feliz, é por toda a equipe envolvida e pela população. Todos nós sempre sonhamos com essa Paranaguá viva e acolhedora”, afirmou.

A moradora Valquiria Constância Vasconcellos destacou a emoção de ver a filha de 9 anos patinar pela primeira vez. “É a primeira vez que vejo de perto uma pista de gelo, e minha filha ficou encantada desde que soube da novidade. Hoje conseguimos vir, e a experiência está mais do que aprovada. É muito legal ter algo assim aqui na nossa cidade”, relatou.

Já Roberto Gondarra, pai de uma menina de 12 anos, ressaltou a importância da iniciativa para as famílias locais. “Sempre que dava, eu levava minha filha até Curitiba para ela patinar. Era um pedido constante. Hoje temos isso aqui, perto da gente, em Paranaguá. É algo que eu não esperava ver. Parabéns à prefeitura, à administração e a toda a equipe envolvida”, comentou.

Com ações como essa, a Prefeitura de Paranaguá reafirma seu papel de promover inclusão, lazer e qualidade de vida, transformando o período de festas em uma experiência marcante para a população. A pista de patinação no gelo segue aberta até 13 de janeiro, consolidando-se como um marco inédito na história do município.

Fonte: Prefeitura de Paranaguá / jornalista: Sandro Martins