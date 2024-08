Polícia Ambiental combate desmatamento em Matinhos

Área degradada no Mangue Seco | foto: BPAmb-FV

Policiais do 2° Pelotão do Batalhão de Polícia Ambiental – Força Verde, com sede em Guaratuba, realizaram duas ações de combate ao desmatamento e degradação ambiental em Matinhos, na quinta-feira (15).

No bairro Mangue Seco, em cumprimento à notificação anterior, lavraram um auto de infração ambiental pelo dano em área úmida, classificada como APP (área de preservação permanente).

O local atingido tem 80 metros quadrados e a multa aplicada atinge a cifra de R$ 10 mil. A área foi embargada e o caso informado ao MInistério Público do Estado do Paraná.

No Bairro Rio da Onça, os policiais atenderam uma denúncia feita pelo sistema 181 e identificaram um corte raso de vegetação nativa APP inserido no bioma Mata Atlântica, em uma área equivalente a 1.200 metros quadrados.

Um boletim de ocorrência foi encaminhado à Delegacia de Matinhos da Polícia Civil.