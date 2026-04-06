Dupla de filmes paranaenses é atração do Cineclube Currais desta sexta, em Matinhos

“A Modelo” e “Ecos” serão exibidos gratuitamente na Escola Municipal Pastor Elias Abrahão, às 19h

Cena do filme “A Modelo”

A próxima sexta-feira (10), é dia de cinema gratuito em dose dupla em Matinhos. Produções paranaenses, os filmes “A Modelo” e “Ecos” serão exibidos a partir das 19h, na Escola Municipal Pastor Elias Abrahão. O evento faz parte do Cineclube Currais – do projeto de extensão do Centro Cultural Itinerante da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Gravado em 2024 nas cidades de Curitiba e São José dos Pinhais, o curta metragem A Modelo conta a história de Ana, que após a morte da mãe, retorna à casa do pai recluso e se depara com as pinturas que ele cria para lidar com o luto. Logo, ela descobre como essas obras revelam a deterioração de sua saúde mental e embaralham as fronteiras entre a arte e o pesadelo. A obra é dirigida por Luiz H. Costa.

O segundo filme da noite, “Ecos”, terá sua primeira exibição pública em Matinhos. No dia do aniversário do irmão, Marcelo se isola em seu apartamento enquanto enfrenta crises violentas e sonhos perturbadores. Ao encontrar o cartão de um misterioso tratamento experimental escondido atrás de um porta-retrato, ele passa a questionar suas memórias, seus atos e a própria consciência. Após as exibições dos filmes, o público presente poderá bater um papo com o roteirista, diretor e compositor de trilha sonora, André Arruda Nascimento.

Oficina de cinema

Como de praxe nas sessões do Cineclube Currais, o dia seguinte à exibição do filme é reservado para uma oficina gratuita de cinema. No sábado, 11 de abril, das 10h às 13h, o diretor André Arruda Nascimento ministra a oficina com o tema “Como o cinema engana seus olhos”. Os participantes poderão aprender técnicas para fazer alguém parecer gigante ou sumir em um corte, descobrir como o cinema cria essas ilusões e aprender a fazer isso com o seu próprio celular. Na prática, serão testados truques de câmera, edição e montagem sem complicação e sem equipamentos caros. O evento acontece no Colégio Estadual Mustafá Salomão, também em Matinhos. As inscrições para participar podem ser feitas pelo e-mail [email protected].

Sobre o Cineclube Currais

Evento do projeto de extensão Centro Cultural Itinerante da UFPR, o Cineclube Currais ocorre de março a julho de 2026, em uma sexta-feira por mês, e tem um viés exclusivamente regional, com a exibição de filmes produzidos no estado do Paraná. As sessões contam com a presença de pelo menos um membro da equipe de produção da obra exibida, para promover o debate após a sessão, alinhando-se com o propósito de difusão cultural e promoção do acesso à produção cultural local. O projeto busca não apenas exibir filmes, mas também criar um espaço de diálogo, aprendizagem e fortalecimento comunitário. O nome “Currais” faz referência à história e à cultura local, com o objetivo de resgatar e fortalecer a identidade da comunidade, conectando-a ao seu território.

O projeto foi aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura – Governo do Paraná, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, do Ministério da Cultura – Governo Federal.

Cena do filme “Ecos”

Fonte: GPO COM