Polícia cumpre mandados em investigação sobre a licitação do aniversário de Matinhos

Foto: PCPR / Divulgação

A Polícia Civil apreendeu documentos, mais de R$ 79 mil em espécie, duas armas de fogo, munições, celulares e computadores durante o cumprimento de sete mandados de busca e apreensão em uma investigação sobre a licitação do aniversário de Matinhos. A ação foi deflagrada na manhã desta terça-feira (3).

Em nota, a Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, comentou o assunto: “Referente às notícias veiculadas, informamos que ainda não tivemos acesso aos autos. No que diz respeito às contratações da estrutura do aniversário, informamos que todos os ritos foram seguidos conforme previsto em lei”.

De acordo com a polícia, uma investigação teria apontado “sobrepreço de 42,87% do valor total em uma licitação, resultando em um prejuízo de cerca de R$ 600 mil”. “A investigação apura irregularidades no contrato de aproximadamente R$ 1,4 milhão, cujo objeto era a organização da festa de aniversário de 57 anos da cidade, realizada em junho deste ano, contando com diversas atrações, como circo e shows de artistas nacionais, todos com entrada gratuita para a população”, afirmou a delegada Taís Melo.

Os mandados foram cumpridos em Matinhos, Curitiba e São José dos Pinhais. As buscas foram realizadas nas sedes das empresas e residências dos investigados. A ação conta com apoio de peritos da Polícia Científica.