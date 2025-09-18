Estado investe em nova sinalização para todo o Litoral do Paraná

Correio do Litoral
Melhorias buscam melhorar a organização da circulação de veículos e pedestres e facilitar o acesso dos visitantes a atrativos naturais, históricos e culturais como praias, parques, trilhas e centros históricos

Foto: Giuliano Gomes – Detran-PR

O Governo do Estado, por meio do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) anunciou nesta quarta-feira (17) um investimento de R$ 3.877.500,00 para implantação e renovação da sinalização viária e turística nos sete municípios do Litoral: Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná.

Os recursos são do programa Sinaliza Paraná, que, de acordo com o presidente do Detran-PR, Santin Roveda, tem como objetivo aumentar a segurança viária, organizar o trânsito local e dar mais estrutura para receber os milhares de turistas que visitam a região todos os anos. “É uma iniciativa estadual de modernização da infraestrutura urbana, coordenada pelo governador Ratinho Junior. O Detran-PR vai investir R$ 100 milhões em todo o Estado, e hoje temos a satisfação de anunciar R$ 3,8 milhões para o nosso litoral, para que a capacidade empreendedora continue acreditando nessa região e para que as pessoas tenham segurança ao sair de suas casas, podendo todo dia retornar em segurança para sua família e o aconchego do seu lar”, destacou.

As melhorias em infraestrutura vão conferir melhor organização da circulação de veículos e pedestres, e a sinalização turística vai facilitar o acesso dos visitantes a atrativos naturais, históricos e culturais do Litoral do Paraná, como praias, parques, trilhas e centros históricos.

Prefeituras comemoram

Fabiana Parro: “Muito além da sinalização” | foto: Moysés Zanardo

Para os gestores municipais, os investimentos chegam em um momento estratégico e às vésperas da temporada de verão. “Estamos muito felizes com essa notícia, ainda mais nesse momento de início de gestão, quando a gente recebe um município como Paranaguá com sérios problemas financeiros. Então vamos poder implantar sinalização vertical, horizontal e turística e dar essa segurança para pedestres e condutores e organizar o trânsito, o que é fundamental”, afirmou o prefeito de Paranaguá, Adriano Ramos.

A vice-prefeita de Paranaguá, Fabiana Parro, também celebrou o repasse, considerado histórico para a cidade. “Paranaguá vive uma ótima fase com tantos recursos que o Governo do Estado tem direcionado para o nosso município. Este investimento vai muito além da sinalização: ele garante mais segurança para a população e fortalece o turismo. Queremos que o visitante seja bem recebido, encontre informações claras sobre a cidade, aproveite sua estadia e queira voltar, levando boas impressões de Paranaguá”, disse.

O secretário municipal de Cultura e Turismo de Paranaguá, José Reis de Freitas Neto (Juca), reforçou que a demanda pela sinalização era antiga e será fundamental para o verão. “Esse projeto é especial porque atende a uma necessidade que sempre foi apontada pelos moradores e comerciantes. Queremos iniciar a temporada de verão já com a nova sinalização, mostrando uma cidade preparada para receber e acolher os turistas”, destacou.

Já o prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, ressaltou o impacto para o turismo local. “Sinalização viária e turística é extremamente importante dentro de todas as infraestruturas que estão sendo construídas no Litoral. Com certeza vai melhorar a visão dos turistas em relação à nossa cidade ao oferecermos uma melhor estrutura para receber todo mundo, além de dar mais segurança ao trânsito”, pontuou.

O prefeito de Morretes, Junior Brindarolli, destacou que os investimentos vão impulsionar o fortalecimento da região. “É um importante investimento em infraestrutura que vai oferecer mais segurança, acessibilidade e qualidade de vida para a nossa população e para quem nos visita”, disse.

O evento também contou com a presença do secretário de Estado do Turismo, Leonaldo Paranhos, dos prefeitos Alessandro Carneiro Soares Truchinski, de Guaraqueçaba, e Rozane Osaki, de Antonina.

Recursos por município

Os valores são distribuídos de acordo com faixas de população

Antonina – R$ 480.000,00

Guaraqueçaba – R$ 345.000,00

Guaratuba – R$ 570.000,00

Matinhos – R$ 570.000,00

Morretes – R$ 480.000,00

Paranaguá – R$ 862.500,00

Pontal do Paraná – R$ 570.000,00

Foto: Giuliano Gomes – Detran-PR
Redação
