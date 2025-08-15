Pontal do Paraná leva pescado local para a merenda escolar em parceria com “Olha o Peixe”

Fotos: Clovis Santos / PMPPR

Pela primeira vez, o peixe servido na merenda escolar de Pontal do Paraná vem diretamente do próprio município. Até então, o produto era adquirido em Santa Catarina.

Agora, espécies como pescadinha, betara e peixe-porco chegam às escolas e CMEIs, por meio do programa “Olha o Peixe”.

O primeiro carregamento foi entregue nesta quarta-feira (13) e, no dia 20, será preparado para as crianças. A distribuição será mensal, com cerca de 200 quilos de pescado por dia, contemplando todas as unidades escolares da rede municipal.

A entrega contou com a presença do prefeito Rudão Gimenes, da nutricionista Thais Bordenowski da Silva e da secretária municipal de Educação, Cintia Mendes da Silva, reforçando a importância do projeto para a rede de ensino.

Além de fornecer refeições mais nutritivas, ricas em proteínas e ômega-3, a iniciativa preserva a cultura alimentar local, incentiva a pesca artesanal e movimenta a economia, garantindo renda para famílias que vivem do mar.

Para o prefeito Rudão, o momento é especial: “Nossas crianças vão receber os peixes pescados em nosso litoral, com garantia de qualidade e procedência. Isso incentiva a pesca artesanal, movimenta o comércio local e leva mais saúde para a mesa dos alunos.”

A nutricionista Thais Bordenowski da Silva destaca os benefícios do alimento: “Esse pescado saudável e nutritivo contribui para o desenvolvimento neuropsicomotor e o aprendizado das crianças, ressaltando o cuidado com a merenda escolar em Pontal do Paraná.”

Segundo a prefeitura, integrar produção e consumo dentro do próprio território representa um ganho duplo: saúde no prato e valorização da identidade local.

