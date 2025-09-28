Correio do Litoral
Samu Litoral será integrado à central macrorregional Leste, em Curitiba

Redação
Centro de Regulação do Samu vai atender chamadas do Litoral com tecnologia avançada e promessa de agilidade no serviço

O prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, presidente da Amlipa (Associação dos Municípios do Litoral do Paraná), representando os prefeitos da região visitou nesta quinta-feira (25) o Centro de Regulação de Urgência de Curitiba. Ele estava acompanhado da secretária municipal de Saúde e presidente do Cresems (Conselho Regional de Secretarias Municipais de Saúde do Litoral do Paraná), Michele Straub.

A visita teve como objetivo conhecer de perto a estrutura e a equipe responsável pela regulação do Samu, que passará por mudanças a partir do dia 1º de outubro (quarta-feira).

A mudança vai unificar o atendimento de chamadas de emergência, garantindo maior rapidez e eficiência no envio de ambulâncias e recursos médicos.

Inaugurada no final do ano passado, a nova sede em Curitiba possui 4,3 mil metros quadrados e centraliza diversos serviços, incluindo a regulação de leitos e a logística de ambulâncias, permitindo respostas mais rápidas às emergências.

A excelência do serviço foi reconhecida recentemente com a certificação de Curitiba como a primeira capital “Cidade Angels” do mundo, selo global de qualificação no atendimento ao Acidente Vascular Cerebral (AVC). Essa experiência agora estará disponível para todo o Litoral.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR), a Central de Regulação do Samu 192 Litoral será integrada ao Complexo Regulador Macrorregional Leste, que abrange o Complexo Regulador Metropolitano de Curitiba.

A regulação é o processo em que as ligações feitas para o número 192 são atendidas, avaliadas e direcionadas para o tipo de atendimento necessário, definindo o envio da ambulância ou outro recurso adequado.

Com a mudança, as chamadas dos moradores do Litoral serão atendidas diretamente pela central em Curitiba, que já opera para 38 municípios do Estado. As equipes locais do Samupermanecem as mesmas, mas a regulação será unificada.

A secretária de Saúde de Pontal, Michele Straub, detalhou o funcionamento: “Quando ligamos para o 192, a central atende, avalia a situação e define qual equipe ou veículo deve ser enviado. As equipes do litoral permanecem as mesmas, mas agora as chamadas serão atendidas em Curitiba, o que deve trazer mais agilidade ao atendimento.”

O prefeito Rudão Gimenes destacou os benefícios da integração: “Com essa mudança, o atendimento de urgência e emergência no litoral vai ganhar mais rapidez e eficiência. É uma ação que visa salvar vidas e melhorar o serviço prestado à população.”

O prefeito também agradeceu o apoio do Governo do Estado, do secretário estadual de Saúde Beto Preto, do prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel e do governador Ratinho Junior.

A iniciativa faz parte de uma política estadual que envolve os sete municípios do Litoral, a capital e demais cidades atendidas pela central, garantindo um atendimento de urgência mais eficiente e integrado em toda a macrorregião.

Fonte: PPPR / fotos: Clóvis Santos e reprodução

