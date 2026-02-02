Pontal do Paraná recebe mais de R$ 2,2 milhões do Itaipu Mais que Energia

Recursos incluem dois tratores para os pescadores, veículo para catadores, máquinas de costura e reestruturação do Parque Manguezal

Entrega simbólica da chave | Fotos: Clovis Santos / Prefeitura de Pontal do Paraná

Nesta sexta-feira (30), o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, esteve na Comunidade de Pescadores do balneário de Ipanema, em Pontal do Paraná, para a entrega solene de dois tratores para puxada dos barcos. Os equipamentos fazem parte do Edital 01/2024 do programa Itaipu Mais que Energia.

Ao final do evento, Enio comentou sobre o apoio da Itaipu e do Governo Lula para as pessoas envolvidas na pesca artesanal. “A nossa presença com as cooperativas e associações de pescadores do Paraná é efetiva. Muito recentemente, em 29 de dezembro, estivemos em Guaraqueçaba entregando lanchas, barcos, motores, equipamentos e caminhões frigoríficos”, disse.

“Mais recentemente, no Oeste do Paraná, estivemos em Entre Rios do Oeste e Guaíra entregando motores, peças e equipamentos. E hoje, aqui no Litoral do Paraná, também entregando tratores e outros equipamentos…. Isso é uma política do presidente Lula de inclusão social. Essa população da pesca quer trabalhar, trabalha muito, ela precisa é de condições de trabalho, respeito e oportunidade”, completou Verri.

Investimentos

Em Pontal do Paraná, os pescadores não foram os únicos beneficiados por este edital da Itaipu. O município foi contemplado com nove projetos que somam R$ 2.227.486,00.

O programa Itaipu Mais que Energia, desenvolvido pela Itaipu Binacional em parceria com a Caixa Econômica Federal, atende 399 municípios do Paraná e 35 do Mato Grosso do Sul, com iniciativas voltadas à conservação ambiental, ao desenvolvimento comunitário, à produção sustentável, à saúde e ao bem-estar da população.

Em Pontal do Paraná, os investimentos se destinam:

à Prefeitura Municipal, com a reestruturação do Parque Manguezal;

à Colônia de Pescadores do município, com a aquisição de um veículo para transporte e dois tratores;

ao Provopar Pontal do Paraná, com a entrega de máquinas industriais de costura, incluindo máquina reta, galoneira, overlock, equipamento de corte, além de um veículo utilitário;

à Amcorespp (Associação Municipal dos Coletores de Resíduos Sólidos de Pontal do Paraná), com um veículo utilitário para apoio às suas atividades.

Durante o evento, o prefeito Rudão Gimenes comentou sobre a importância dos investimentos para o município. “Esses projetos contribuem para melhorar a estrutura das entidades, apoiam o trabalho dos pescadores e ampliam as ações ambientais e sociais, trazendo benefícios diretos à população de Pontal do Paraná”, afirmou.

O presidente da Colônia de Pescadores Z5 de Pontal do Paraná, Rubens Marcelino da Veiga, conhecido como Rubinho, também falou sobre a relevância dos equipamentos recebidos. “Esses equipamentos representam um avanço importante para a nossa categoria. Eles auxiliam no dia a dia do pescador e ampliam o trabalho coletivo desenvolvido pela Colônia”, disse.

Também participaram da solenidade o diretor de Coordenação da Itaipu Binacional, Carlos Carboni; o vereador Nei da Pesca; o vereador Juvanete Pereira; o secretário municipal de Governo, Fábio de Oliveira; o secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Vitor Santana; o secretário municipal do Meio Ambiente, Pesca e Agricultura, Jackson Basfield; o presidente da Federação Paranaense dos Pescadores, Edemir Ferreira; além de representantes da pesca, lideranças comunitárias e autoridades locais.

Redação do Correio, com informações da Comunicação da Prefeitura de Pontal do Paraná