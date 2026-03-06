Correio do Litoral
Mulheres na Rua: 8M tem evento coletivo em Matinhos contra feminicídio

Movimentos e coletivos de mulheres convocam ato em Matinhos contra o feminicídio e todas as formas de violência contra a mulher, neste domingo, 8 de Março

Movimentos sociais, coletivos e entidades convocam a população para um grande ato unificado em Matinhos, em defesa da vida das mulheres e pelo enfrentamento ao feminicídio e às múltiplas violências que atingem as mulheres.

Nenhuma mulher pode ser silenciada. Cada vida importa. Cada história interrompida pela violência é uma ferida aberta em toda a sociedade“, destaca a organização do evento.

No Litoral, essa realidade é gritante e está na nossa pele, ela acontece na nossa cidade, na nossa vizinhança, com as nossas. Atinge a colega de trabalho, a amiga, a irmã, a estudante, a mãe.

Neste 8 de Março, não queremos flores enquanto mulheres seguem sendo vítimas de agressões, ameaças e assassinatos.

Queremos vida, Justiça e respeito.

O ato será um momento de mobilização e denúncia pública, reafirmando que enfrentar o feminicídio e todas as formas de violência contra a mulher exige políticas públicas efetivas, fortalecimento da rede de proteção e compromisso real das autoridades locais.

Movimentos

A mobilização é construída pelo Coletivo Estadual de Mulheres da Central de Movimentos Populares (CMP), em parceria com várias entidades e movimentos como: Fórum Permanente dos Conselhos de Direitos das Mulheres e Coletivos do Litoral, a Marcha Mundial das Mulheres, a Associação Integrada de Pessoas com Deficiência (ACESSIS), a União das Famílias pelo Autismo – Matinhos (UFA), o Coletivo de Convivências Agroecológicas (CCA), o Coletivo Roda D’água, o Projeto de Extensão – Prevenção e Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar (UFPR Litoral), o Baque Mulher e Sindsaúde.

Um dos pontos muito importante deste momento é que os coletivos de Pontal se juntaram a Matinhos para potencializar o ato, fortalecendo a unidade litorânea vizinha na luta contra o feminicídio e todas as formas de violência contra a mulher. Esse encontro de forças amplia nossa voz e reafirma que seguimos juntas e juntos.

Quando uma mulher ocupa as ruas, ela carrega gerações, memória e futuro.
O Litoral não se cala.
Silenciadas nunca mais.
Vivas, livres e organizadas.

Concentração:
📅 Data: 08 de março de 2026
🕑 Horário: 14h
📍 Local: Mercado do Peixe – Matinhos

