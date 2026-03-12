Anibelli Neto propõe tornar patrimônio cultural o couro de peixe de Pontal do Paraná

Projeto de lei propõe registrar oficialmente a atividade como patrimônio cultural imaterial do Estado do Paraná

Fotos: Prefeitura de Pontal do Paraná

Uma iniciativa apresentada na Assembleia Legislativa do Paraná pelo deputado Anibelli Neto (MDB) pretende reconhecer a atividade de produção de couro de peixe desenvolvida em Pontal do Paraná como patrimônio cultural imaterial do Estado.

O Projeto de Lei 176/2026, que propõe registrar oficialmente essa atividade como patrimônio cultural imaterial do Paraná. valoriza uma prática tradicional do município que une sustentabilidade, geração de renda e saberes ligados à cultura caiçara. O projeto está em análise nas comissões da Assembleia Legislativa e, após essa etapa, poderá ser encaminhado para votação em plenário pelos deputados estaduais.

A técnica desenvolvida no município utiliza peles de peixe para a produção de peças artesanais e utilitárias, como bolsas, acessórios e até aplicações em estofamentos automotivos. Além de gerar oportunidades de renda, a atividade contribui para o aproveitamento consciente de resíduos da cadeia do pescado.

O couro de peixe é considerado um material sustentável e nobre, produzido a partir do reaproveitamento da pele de diferentes espécies. Além da tilápia, também podem ser utilizadas espécies marinhas como linguado, robalo, pescada amarela, parú, peixe-porquinho, entre outras.

Após o processo de curtimento, o material torna-se resistente, com textura característica e sem odor de peixe, podendo ser utilizado na confecção de peças de moda, acessórios como, bolsas, carteiras e também em calçados.

Deputado Anibelli Neto | foto: Valdir Amaral/Alep

Segundo Anibelli Neto, a iniciativa desenvolvida em Pontal do Paraná também tem impacto social importante, pois possibilita que mulheres da comunidade participem da produção artesanal, ampliando suas fontes de renda e criando novas oportunidades de trabalho.

A presidente da Associação Couro de Peixe de Pontal do Paraná, Ana Maria de Oliveira Ferreira de Almeida, também ressaltou a importância da proposta. “Para nós que trabalhamos com o couro de peixe de Pontal do Paraná, esse reconhecimento como patrimônio cultural Imaterial é muito importante, pois é mais uma prova de que Pontal do Paraná é reconhecida por ser um centro produtor de couro de peixe e também de que este trabalho foi feito por muitas pessoas ao longo dos anos aqui em Pontal do Paraná.”

Cambira

Além da proposta relacionada ao couro de peixe, o município também busca o reconhecimento da cambira por meio do selo de Indicação Geográfica, outro elemento ligado à tradição caiçara e à identidade cultural local.