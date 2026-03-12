Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Anibelli Neto propõe tornar patrimônio cultural o couro de peixe de Pontal do Paraná

Redação
Projeto de lei propõe registrar oficialmente a atividade como patrimônio cultural imaterial do Estado do Paraná
Fotos: Prefeitura de Pontal do Paraná

Uma iniciativa apresentada na Assembleia Legislativa do Paraná pelo deputado Anibelli Neto (MDB) pretende reconhecer a atividade de produção de couro de peixe desenvolvida em Pontal do Paraná como patrimônio cultural imaterial do Estado.
O Projeto de Lei 176/2026, que propõe registrar oficialmente essa atividade como patrimônio cultural imaterial do Paraná. valoriza uma prática tradicional do município que une sustentabilidade, geração de renda e saberes ligados à cultura caiçara. O projeto está em análise nas comissões da Assembleia Legislativa e, após essa etapa, poderá ser encaminhado para votação em plenário pelos deputados estaduais.

A técnica desenvolvida no município utiliza peles de peixe para a produção de peças artesanais e utilitárias, como bolsas, acessórios e até aplicações em estofamentos automotivos. Além de gerar oportunidades de renda, a atividade contribui para o aproveitamento consciente de resíduos da cadeia do pescado.

O couro de peixe é considerado um material sustentável e nobre, produzido a partir do reaproveitamento da pele de diferentes espécies. Além da tilápia, também podem ser utilizadas espécies marinhas como linguado, robalo, pescada amarela, parú, peixe-porquinho, entre outras.

Após o processo de curtimento, o material torna-se resistente, com textura característica e sem odor de peixe, podendo ser utilizado na confecção de peças de moda, acessórios como, bolsas, carteiras e também em calçados.

Deputado Anibelli Neto | foto: Valdir Amaral/Alep

Segundo Anibelli Neto, a iniciativa desenvolvida em Pontal do Paraná também tem impacto social importante, pois possibilita que mulheres da comunidade participem da produção artesanal, ampliando suas fontes de renda e criando novas oportunidades de trabalho.

A presidente da Associação Couro de Peixe de Pontal do Paraná, Ana Maria de Oliveira Ferreira de Almeida, também ressaltou a importância da proposta. “Para nós que trabalhamos com o couro de peixe de Pontal do Paraná, esse reconhecimento como patrimônio cultural Imaterial é muito importante, pois é mais uma prova de que Pontal do Paraná é reconhecida por ser um centro produtor de couro de peixe e também de que este trabalho foi feito por muitas pessoas ao longo dos anos aqui em Pontal do Paraná.”

Cambira

Além da proposta relacionada ao couro de peixe, o município também busca o reconhecimento da cambira por meio do selo de Indicação Geográfica, outro elemento ligado à tradição caiçara e à identidade cultural local.

Redação
Leia também
Pontal do Paraná

Cambira, prato típico de Pontal do Paraná tem pedido de Indicação Geográfica depositado

Paraná

Anibelli Neto homenageia Coritiba aos 53 anos da conquista do Torneio do Povo

Pontal do Paraná

Trabalhadoras da limpeza participarão de celebração do Dia Internacional da Mulher no Litoral

Matinhos

Mulheres na Rua: 8M tem evento coletivo em Matinhos contra feminicídio

Litoral

Confira as ações do 8M e do mês do Dia Internacional da Mulher no Litoral do Paraná

Pontal do Paraná

Comunidade do Maciel recebe Termo de Autorização de Uso Sustentável