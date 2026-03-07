Trabalhadoras da limpeza participarão de celebração do Dia Internacional da Mulher no Litoral

Dia Internacional da Mulher em frente à beira do mar em Praia de Leste é considerado pelo Siemaco, Feaconspar e Sineepres como o “maior evento de trabalhadoras do Brasil em homenagem à data“

Foto: Divulgação Siemaco

Mais de 1.200 trabalhadoras da limpeza (asseio e conservação) de todo o Paraná estão se preparando para viver um Dia Internacional da Mulher na frente do mar. Elas passarão o dia de domingo com atividades na Associação Banestado, em Praia de Leste, em Pontal do Paraná.

O evento é uma comemoração ao Dia Internacional da Mulher, 8 de março. A ação está sendo realizada pela Feaconspar-PR , Siemacos – Federação e Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação – e Sineepres (Sindicato dos Empregados em Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros)

De acordo com a assessoria das entidades, o Dia Internacional da Mulher Siemaco e Feaconspar é reconhecido como o maior evento de trabalhadoras do Brasil em homenagem à data”. Esta é a 32ª edição do evento. “O objetivo é valorizar as trabalhadoras, por meio de um evento feito só para elas, com um dia especial e chamar atenção da população para a importância do setor de asseio e conservação, que muitas vezes são ignoradas e desprezadas por parte da população”, explicou Manassés Oliveira, presidente da Federação.

Para comemorar o Dia Internacional da Mulher no Litoral algumas trabalhadoras viajarão até 14 horas de ônibus, como é o caso das moradoras de Umuarama, que percorrerão aproximadamente 600 quilômetros de estrada.

O dia será repleto de atividades, com brincadeiras, danças, almoço com costela de chão e muita praia! Na tarde de domingo (8) elas retornam aos seus lares.

O setor de asseio e conservação representa mais de 80 mil trabalhadores no Paraná que fazem parte da base da pirâmide social. É formado por aproximadamente 70% pela mão de obra feminina, muitas chefes de família, trabalhadoras, mães e esposas, com média de 3 dependentes. Apesar de receberem um dos maiores pisos para a função no Brasil, a baixa remuneração ainda é um limitador às questões relacionadas ao lazer e utilização dos espaços turísticos, mesmo que muitas vezes sejam elas as responsáveis pela higienização do local.