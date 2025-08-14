Pontal realiza novas castrações de cães e gatos em setembro

Foto: PMPR / Divulgação

A Rede de Proteção Animal de Pontal do Paraná realizará mais um Mutirão de Castração de cães e gatos nos dias 2, 3 e 4 de setembro. A iniciativa visa o controle populacional de animais, priorizando cães e gatos de tutores em situação de vulnerabilidade social e animais resgatados das ruas.

A castração é uma medida essencial para garantir o bem-estar e a saúde dos animais, prevenindo uma série de doenças graves, como infecções, tumores e problemas hormonais. Além disso, é uma das ações mais eficazes no controle populacional, ajudando a evitar a reprodução descontrolada que resulta em filhotes indesejados, muitos dos quais acabam abandonados nas ruas.

Inscrições e Documentação Necessária:

Para solicitar a castração, é necessário fazer a inscrição via protocolo, que pode ser realizado presencialmente na sede da Prefeitura / Subprefeitura ou online pelo link abaixo. No cadastro, é preciso anexar documentos como RG ou CNH, comprovante de residência, o Cadastro Único para Programas Sociais (não obrigatório, mas tem prioridade quando baixa renda) e fotos do animal.

Link para o protocolo: https://pontaldoparana.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=9

Critérios de Seleção:

As castrações serão realizadas conforme os critérios de prioridade:

Animais de tutores com comprovante de CadÚnico, com renda per capita de até meio salário mínimo.

Protetores de animais cadastrados.

Animais resgatados da rua.

Somente tutores residentes no município de Pontal do Paraná, com animais entre 6 meses e 8 anos.

Além desses critérios, serão priorizados os pedidos mais antigos. Devido à alta demanda, quem não for atendido neste mutirão será colocado na fila para futuras edições.

Praça de Ipanema – Rua São Luiz esquina com Rua Dona Alba de Souza e Silva

Mais informações: (41) 93500-7993