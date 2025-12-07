Correio do Litoral
Ponte de Guaratuba: CGE informa cidadãos sobre como fiscalizar gestão pública

Objetivo do Dezembro Transparente é promover a cultura de transparência, de prevenção e de combate à corrupção
Fotos: Gabrielly Pontes/CGE

A população pode fiscalizar as ações e gastos do Executivo e ainda ajudar a melhorar serviços públicos. Com essa abordagem, servidores da Controladoria-Geral do Estado (CGE) conversaram, nesta semana, com cidadãos mostrando como acessar o Portal da Transparência do Paraná e o serviço de Ouvidoria.

Nesta sexta-feira (5), a ação divulgou a página da Ponte de Guaratuba, no ferry-boat de travessia da baía.

A atividade desenvolvida pelo programa CGE Itinerante integra o Dezembro Transparente, instituído pela lei estadual 20.663/2021. O objetivo é promover a cultura de transparência, de prevenção e de combate à corrupção. Para isso, são divulgadas as formas que a população pode participar da gestão pública, apontar eventuais falhas e verificar onde são aplicados os recursos públicos.

Portal da Transparência do Estado do Paraná recebeu, nesta quinta-feira (04), o Selo Diamante, maior reconhecimento nacional feito pelos Tribunais de Contas. A controladora-geral do Estado, Louise da Costa e Silva, disse que essa premiação reforça o compromisso com a qualidade das informações à disposição da sociedade.

“Temos o compromisso, assumido na gestão do governador Ratinho Junior, com o fomento ao controle social. Transparência pública não é favor, transparência pública é obrigação do Poder Público para com a população”, afirmou Louise. “As ações realizadas neste mês têm o objetivo de informar o cidadão sobre as ferramentas disponíveis para que ele participe da gestão pública”.

Serviços

As equipes do CGE Itinerante, nesta ação, são formadas por servidores das coordenadorias de Integridade e Compliance e de Transparência e Controle Social. Na quarta-feira (03), elas conversaram, em Curitiba, com usuários da Farmácia do Paraná e do Poupatempo e entregaram panfletos com o endereço eletrônico do Portal da Transparência e os canais de Ouvidoria.

Nesta sexta (05), o público foi moradores e turistas que usam o ferry-boat da Baía de Guaratuba. O Estado está investindo mais de R$ 400 milhões na ponte, obra emblemática e histórica da região que facilitará a travessia. Para que qualquer pessoa possa acompanhar e fiscalizar o que está sendo feito, o DER criou um portal com dados e imagens em tempo real.

“Todos podem acompanhar como o investimento do Governo está ganhando corpo e registrar manifestações, denúncias e elogios por meio da Ouvidoria. As pessoas têm o direito de saber onde e como são gastos os recursos públicos e a possibilidade de questionar algo que não lhe pareceu adequado e propor mudanças”, comentou o coordenador de Transparência e Controle Social, Matheus Gruber.

