Porto de Paranaguá é o 1º a receber veículos elétricos da chinesa Gelly

Fotos: Claudio Neves/Gcom Portos do Paraná

O fabricante chinês Geely realizou no Porto de Paranaguá seu primeiro desembarque de automóveis elétricos no Brasil.

O navio San Martin, procedente do Porto de Xangai, trouxe centenas de carros elétricos em operação realizada no berço 219, estrutura projetada especialmente para receber navios do tipo Ro-Ro (roll-on/roll-off), próprios para cargas rolantes — ou com rodas. O píer permite que embarcações desse tipo atraquem na posição perpendicular ao cais, diferentemente das demais, que atracam em paralelo.

“É uma honra para a Portos do Paraná ser a porta de entrada de veículos de alta tecnologia. Isso demonstra que estamos sempre preparados para atender com eficiência o mercado automobilístico”, afirmou o diretor-presidente da empresa pública, Luiz Fernando Garcia.

A marca Gelly retorna ao mercado nacional por meio de parceria com a Renault, instalada em São José dos Pinhais. Entre 2014 e 2026, a empresa atuou no mercado brasileiro importando dois modelos de veículos a combustão montados no Uruguai, mas não obteve sucesso.

Paraná em destaque na indústria automobilística

Além da importação, o Paraná também se consolida como grande fabricante e exportador de automóveis. As vendas de carros produzidos no estado para outros países cresceram 73,7% entre janeiro e maio deste ano, na comparação com o mesmo período de 2024. Em valores absolutos, as exportações saltaram de US$ 172 milhões para US$ 299 milhões.

Os dados, divulgados pelo Ipardes (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social), são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

O crescimento está diretamente relacionado à ampliação das vendas para o mercado sul-americano, especialmente para a Argentina, que registrou um aumento de 464% nas compras de veículos paranaenses. As exportações para o país vizinho subiram de US$ 32 milhões para US$ 182 milhões. Também houve aumentos expressivos nas vendas para a Colômbia (49%), Uruguai (38%) e Chile (28%).