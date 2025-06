3ª Conferência Municipal de Políticas Para Mulheres de Paranaguá será no dia 30

Paranaguá promove no próximo dia 30, a 3ª Conferência Municipal de Políticas para Mulheres. O encontro será das 8h às 17h, no auditório do Isulpar (Instituto Superior do Litoral do Paraná) – Rua João Eugênio, 534 – Costeira.

As inscrições devem ser feitas pelo formulário no link: https://docs.google.com/forms…

O encontro seguirá o tema da Conferência nacional, que acontece de 29 de setembro a 1º de outubro: “Mais Democracia, Mais Igualdade, Mais Conquistas para Todas”. Os debates iniciais vão acontecer em torno de cinco eixos:

Eixo 1: Democracia, participação e governança das mulheres na política e nos espaços de poder:

Eixo 2. Trabalho, equidade salarial e autonomia econômica

Eixo 3: Territórios livres de violência e qualificação das redes de atendimento e enfrentamento às violências contra as mulheres;

Eixo 4: Direito ao território e sustentabilidade.

Eixo 5: Educação não sexista e cultura para igualdade: Eixo 6: Saúde integral e bem-estar da mulher, com ênfase na saúde mental.

Após as discussões no grupos, as conclusões serão levadas à plenária que elabora propostas de ações para as mulheres e de políticas públicas.

As propostas serão levadas por delegadas eleitas em Paranaguá para a V Conferência Estadual, entre 5 e 7 de agosto, em Foz do Iguaçu, que terá como tema “As mulheres, os territórios e as cidades”.