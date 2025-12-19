Ratinho Junior lança oficialmente a programação do Verão Maior Paraná 2025-2026

O lançamento marca também o início de um período de intensa movimentação turística no Estado, com expectativa de receber milhões de visitantes ao longo da temporada

Foto: Igor Jacinto/Vice-Governadoria

O governador Carlos Massa Ratinho Junior lançou nesta sexta-feira (19), em Pontal do Paraná, a edição 2025/2026 do Verão Maior Paraná, considerado o maior festival gratuito de verão do País. A nova temporada reúne uma ampla programação de shows nacionais e internacionais, atividades esportivas, ações de lazer, reforço na segurança pública e investimentos em saúde, sustentabilidade, acessibilidade e infraestrutura. A programação envolve as cidades do Litoral e as regiões com praias doces do Interior.

O lançamento marca também o início de um período de intensa movimentação turística no Estado, com expectativa de receber milhões de visitantes ao longo da temporada. A estrutura do Verão Maior Paraná foi planejada para atender tanto moradores quanto turistas, integrando diversas secretarias estaduais e parceiros em uma ação que vai além do entretenimento, priorizando também serviços essenciais e qualidade de vida.

O governador destacou a importância do programa para o turismo, a economia local e a segurança dos paranaenses e visitantes. E também destacou que os shows viraram uma marca do Paraná. “Eu me orgulho muito do Paraná e do momento que estamos vivendo. O Estado nasceu pelo Litoral e agora estamos resgatando a sua importância com um pacote imenso de obras de infraestrutura e essa programação do Verão Maior Paraná que é feita para as famílias. Essa será a maior edição de todos os tempos. Serão meses de diversão e de muito trabalho para garantir a tranquilidade de turistas e moradores”, afirmou.

Um dos principais pilares da edição 2025/2026 é o reforço na segurança pública. Mais de 2.500 profissionais das forças de segurança vão atuar de forma integrada durante toda a temporada, garantindo tranquilidade nos eventos, praias, áreas urbanas e rodovias. O efetivo envolve Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica e outras forças de apoio.

Entre as inovações, está a ampliação do uso de tecnologia no monitoramento. A segunda fase do projeto Olho Vivo passa a ser utilizada de forma intensiva no Verão Maior Paraná, com câmeras equipadas com inteligência artificial e integração de sistemas. A tecnologia permite identificar características específicas de pessoas e veículos, acompanhar deslocamentos, cruzar dados de diferentes pontos e emitir alertas automáticos às equipes de segurança, aumentando a capacidade de prevenção e resposta rápida a ocorrências.

Além do aumento do efetivo, o lançamento do Verão Maior Paraná também marcou o anúncio de novos investimentos na área de segurança pública. A Secretaria da Segurança Pública apresentou equipamentos que reforçam a atuação das forças estaduais e um pacote de mais de R$ 200 milhões destinado à modernização da estrutura de segurança em todo o Paraná, com aquisição de armamentos, viaturas, tecnologia de monitoramento, drones, sistemas ópticos e outros recursos estratégicos para ampliar a capacidade de prevenção, investigação e resposta durante a temporada.

“Estamos prontos para uma nova edição do Verão Maior Paraná. Novamente apostamos na integração das forças, trabalho de inteligência, muita tecnologia e presença nos locais com grande público para garantir diversão. Estamos empregando um grande efetivo no Litoral e na Costa Noroeste para que as comemorações de Natal, Ano Novo e férias de janeiro sejam tranquilas”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira.

PARA TODA A FAMÍLIA – Com a segurança garantida, a programação do Verão Maior Paraná está repleta de atividades variadas para todas as idades e gostos. O secretário de Estado do Esporte e coordenador do Verão Maior Paraná, Helio Wirbiski, ressaltou o caráter integrado e o impacto positivo das ações para o turismo e o bem-estar da população.

“O turista e o morador vão encontrar muita organização. O novo verão é fruto de um planejamento de oito meses. Esperamos receber mais de 2 milhões de pessoas e para isso reforçamos essas estruturas e os shows, que começam no dia 9. As forças de segurança também já começaram o seu trabalho e já com resultados positivos. E vamos estender isso até o carnaval com 52 shows também de artistas paranaenses nos palcos Sunset e 30 eventos esportivos de grande esporte, inclusive o BT400 de Beach Tennis, com mais de 200 atletas de fora do Brasil”, afirmou.

“É uma operação de fomento ao Litoral. Nós mesmos não imaginávamos que ficaria desse tamanho quando começamos a estruturar o programa há sete anos. Temos certeza que esse vai ser o maior de todos os tempos, e totalmente gratuito. É um exemplo para o Brasil. Turismo é transferência de PIB. Vamos receber muitas pessoas de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e o preço dos imóveis disparou. É sinal de que as cidades aprovaram a nossa ideia e estão buscando formas de expandir seus negócios”, complementou.

Os prefeitos de Pontal do Paraná e de Matinhos também participaram do lançamento e falaram sobre a importância do programa para os municípios litorâneos.

“Esse é um evento que demonstra a integração entre os municípios e o Estado. O Verão Maior Paraná é sinônimo de união. O Brasil tem 10 mil quilômetros de costa e o Paraná, com apenas 100, consegue fazer o verão mais animado do Brasil”, disse o prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes. A cidade completou 30 anos nesta sexta-feira.

“Nós estamos muito felizes com a grande estrutura do Governo do Estado. Em todas as áreas: segurança, saúde, bombeiros nas orlas e infraestrutura. E mais os shows. Matinhos é uma cidade conhecido no Brasil inteiro por conta desse evento. Agora até com shows internacionais. E essa é uma festa para toda a família, que nos auxilia muito na parte econômica também, com pousadas e hotéis cheios, ambulantes, restaurantes e supermercados lotados. Todos saem ganhando com esse tipo de programação”, disse o prefeito de Matinhos, Eduardo Dalmora.

O secretário das Cidades, Guto Silva, destacou que a expectativa é grande. “O Governo trabalha de maneira muito organizada. O Estado está investindo nas orlas, na urbanização das cidades, em pavimentação urbana, e isso muda a cara do Litoral. Com toda essa programação, vamos atrair muitos turistas e garantir muita expansão nos empregos nos próximos dias”, afirmou.

Confira as principais medidas anunciadas para a temporada:

Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

ESPORTE – As atividades esportivas e de lazer começam em 28 de dezembro e seguem até 1º de fevereiro nos postos fixos do Verão Maior Paraná. Ao todo, são dez espaços permanentes distribuídos em praias e balneários do Litoral e também na região Noroeste, funcionando diariamente como pontos de convivência, prática esportiva e recreação.

Os locais contam com infraestrutura para aulas coletivas, atividades funcionais, recreação infantil, torneios, gincanas e empréstimo gratuito de materiais esportivos. Modalidades como vôlei de praia, beach tennis, futebol de areia e teqball fazem parte da programação, além de estruturas como muro de escalada e tirolesa.

A temporada esportiva também inclui uma extensa agenda de eventos, que começa com a Corrida da Virada, no dia 31 de dezembro, e se estende até março, com competições como a Copa Litoral de Beach Tennis. No total, serão mais de 100 atividades voltadas a atletas, famílias, turistas e moradores de todas as idades.

SHOWS – A programação cultural é um dos destaques do Verão Maior Paraná. Entre janeiro e fevereiro, palcos especiais montados em Matinhos e Pontal do Paraná receberão 39 shows gratuitos de artistas nacionais e internacionais. As apresentações acontecem principalmente às sextas, sábados e domingos, com a novidade de alguns espetáculos também às quintas-feiras.

Entre as atrações estão Alok, Ana Castela, Belo, Zé Neto e Cristiano, Luan Pereira, Atitude 67, Roupa Nova, Paralamas do Sucesso, Jeito Moleque, Raça Negra, Hugo & Guilherme, Zezé di Camargo & Luciano, Gusttavo Lima, entre outros. As bandas internacionais são Gipsy Kings by Andre Reyes, da França, e Inner Circle, da Jamaica.

Além dos grandes palcos, o Verão Maior Paraná também valoriza a produção local. Entre os dias 2 e 31 de janeiro, os Palcos Sunset, instalados em praias do Litoral e em municípios do Noroeste, vão receber 52 apresentações de artistas paranaenses, ampliando o acesso à cultura e fortalecendo a cena musical do Estado.

SEGURANÇA PÚBLICA – O Governo do Paraná vai mobilizar uma das maiores operações integradas de segurança pública já realizadas no Estado para o Verão Maior Paraná 2025/2026. Ao longo de toda a temporada, mais de 2.500 profissionais das forças estaduais atuarão de forma coordenada no Litoral e nas regiões com praias de água doce, com o objetivo de garantir tranquilidade, prevenção e resposta rápida a ocorrências durante o período de maior movimento turístico do ano. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública este é o maior efetivo destinado em todas as edições do Verão Maior.

A operação reúne Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Científica e Polícia Penal, com apoio de tecnologia de ponta, equipamentos especializados, aeronaves, embarcações, viaturas terrestres e ações de aproximação com a população. Todas as atividades operacionais serão monitoradas e coordenadas pelo Centro de Controle de Operações da Secretaria da Segurança Pública, instalado em Matinhos, que concentra informações em tempo real e permite a integração entre as forças.

SAÚDE – A área da saúde terá um reforço significativo ao longo do Verão Maior Paraná. O Governo do Estado destinou quase R$ 15 milhões para garantir atendimento ágil e eficiente nos municípios com maior fluxo de pessoas. Os recursos serão utilizados para ampliar estruturas, custear serviços, contratar profissionais e fortalecer atendimentos de urgência e emergência.

Parte do investimento é voltada à disponibilização de ambulâncias de suporte avançado e à instalação de unidades de apoio à saúde, com consultórios médicos e espaços para hidratação em pontos estratégicos do Litoral. As ações incluem ainda equipes médicas de plantão e transporte aeromédico, assegurando rapidez no atendimento de casos mais complexos.

Os repasses contemplam os sete municípios do Litoral vinculados à 1ª Regional de Saúde de Paranaguá, além de cidades das regiões Norte e Noroeste que contam com praias de água doce. Os recursos também podem ser aplicados em ações de vigilância em saúde, fiscalização sanitária, monitoramento ambiental e atividades educativas.

Outra mudança importante é a centralização da regulação do Samu Litoral em Curitiba, estratégia que reduz etapas no atendimento e agiliza o encaminhamento de pacientes, especialmente em situações que exigem transferência hospitalar para a Capital.

SUSTENTABILIDADE – O Governo do Paraná também vai investir fortemente em ações ambientais durante a temporada. Por meio do Instituto Água e Terra, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável, serão aplicados R$ 28,2 milhões em iniciativas voltadas à limpeza urbana, educação ambiental, fiscalização e monitoramento da qualidade das águas.

A maior parte dos recursos é destinada à coleta de resíduos sólidos e à limpeza e drenagem de canais nos municípios do Litoral. As ações são fundamentais para manter praias, rios e áreas urbanas em boas condições durante o período de maior circulação de pessoas.

O programa inclui ainda a instalação de máquinas recicladoras para garrafas de vidro e PET em pontos estratégicos de Matinhos e Pontal do Paraná, incentivando a destinação correta de resíduos. Durante toda a temporada, equipes do IAT realizam análises periódicas da balneabilidade das águas, com divulgação constante dos boletins para orientar moradores e turistas.

LIMPEZA PÚBLICA E SANEAMENTO – Na área de resíduos, os repasses variam conforme a demanda de cada município, com investimentos específicos para coleta, varrição e manutenção das áreas urbanas e costeiras. Também há recursos destinados à limpeza de canais, prevenindo alagamentos e melhorando o escoamento das águas pluviais.

Uma das novidades desta edição é a implantação de um projeto-piloto de compostagem na Ilha do Mel, com uma máquina capaz de processar grandes volumes de resíduos orgânicos, contribuindo para a redução do lixo destinado a aterros.

A Sanepar também participa da operação com a 13ª temporada do programa de limpeza da orla, que prevê a contratação de trabalhadores para a coleta de resíduos na areia das praias. A Companhia ainda desenvolve ações de educação socioambiental, disponibiliza bebedouros, chuveiros ao longo das orlas, hidratação nos shows e apoio à gestão de resíduos e à manutenção da infraestrutura.

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – A Sanepar investirá R$ 25 milhões para garantir a segurança hídrica de quem for curtir a temporada de verão. Ao todo 31 geradores estarão disponíveis no Litoral para garantir o funcionamento do sistema. Além disso, 24 caminhões pipa vão assegurar o abastecimento quando necessário, como em meio a intercorrências em picos de consumo.

PREVISÃO DO TEMPO – O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) vai instalar cinco painéis em diferentes pontos do Litoral. Os dispositivos vão fornecer informações meteorológicas atualizadas por radares e satélites. Além disso, caso exista a necessidade, o Simepar criou um sistema específico que emite alertas para Defesa Civil que, por sua vez, faz alertas à população.

ACESSIBILIDADE – O Verão Maior Paraná reforça o compromisso com a inclusão. A Secretaria de Desenvolvimento Social e Família disponibiliza cadeiras anfíbias em postos de atendimento no Litoral e em regiões com praias de água doce, permitindo que pessoas com dificuldade de locomoção possam aproveitar o banho de mar com segurança e autonomia.

INOVAÇÃO – De 7 de janeiro a 1º de fevereiro, a Carreta da Inovação, projeto itinerante da Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial (Seia), vai percorrer o litoral paranaense com atividades de tecnologia, ciência, empreendedorismo e lazer para moradores e turistas que curtem a temporada nas praias.

Durante o período, os dois caminhões da frota do projeto irão passar por 7 municípios: Matinhos, Guaratuba, Pontal do Paraná, Antonina, Paranaguá, Morretes e Guaraqueçaba.

TURISMO – A Secretaria do Turismo terá pontos de atendimento ao longo do litoral paranaense, com atendimento das 9h às 20h, com o objetivo de atender os turistas com informações e indicações.

DETRAN – Durante todo o verão, o Detran Móvel levará serviços e atividades educativas para a população. Além disso, em parceria com a Via Araucária, a autarquia vai levar para o Litoral um simulador de capotamento que demonstrará os riscos de comportamentos imprudentes no trânsito. A ação integra o programa de educação viária e vai acontecer dos dias 28 de dezembro a 01 de fevereiro.

O equipamento produzido pela Truck Way, implementos rodoviários, simula um capotamento colocando o participante dentro de um Fiat Uno, veículo adaptado com equipamentos que seguem os mais altos padrões de qualidade e segurança criando uma experiência imersiva e realista. Ao assumir o papel de motorista, o usuário vivencia os efeitos de uma batida.

A equipe e o equipamento circularão por diferentes pontos do Litoral, sempre das 7h30 às 19h30, conforme o cronograma:

Caiobá

Local: SESC Caiobá – Rua Dr. José Pinto Rebelo Júnior, 91 – Matinhos/PR

Datas: do dia 28 de dezembro a 11 de janeiro. (no dia 05 que não ocorrer a ação)

Pontal do Paraná – Ipanema

Local: Secretaria de Obras de Pontal do Paraná – Travessa Iracema, 2

Datas: do dia 13 de janeiro a 18 de janeiro

Paranaguá

Local: Praça de Eventos Mário Roque

Datas: do dia 20 de janeiro a 25 de janeiro

Antonina

Local: Praça de Eventos Mário Roque

Datas: do dia 27 de janeiro a 01 de fevereiro.

COPEL – Para assegurar o fornecimento de energia durante o aumento expressivo da população no Litoral, a Copel intensificou ações preventivas meses antes do início da temporada. As equipes realizaram inspeções, manutenções e reforços no sistema elétrico, reduzindo riscos e garantindo mais confiabilidade.

Durante o Verão Maior Paraná, a Copel também marca presença nas arenas esportivas e de shows, além de promover ações educativas nas praias, com orientações sobre consumo consciente de energia e incentivo ao uso de serviços digitais da companhia.

PRESENÇAS – Também participaram o evento o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara; o secretário da Saúde, Beto Preto; o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex; o secretário do Desenvolvimento Sustentável, Rafael Greca; o secretário do Turismo, Leonaldo Paranhos; o secretário da Agricultura e do Abastecimento, Marcio Nunes; a secretária da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte; o comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Jefferson Silva; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, coronel Antonio Hiller; o delegado-geral da Polícia Civil, Silvio Rockenbach; o diretor-geral da Polícia Científica, Ciro Pimenta; a diretora-geral da Polícia Penal, Ananda Chalegre; o coordenador da Defesa Civil, coronel Fernando Schunig; diretor-presidente da Sanepar, Wilson Bley; diretor-presidente do Detran/PR, Santin Roveda; diretor-presidente do DER, Fernando Furiatti; o subchefe da Casa Civil, Lucio Tasso; o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi; os deputados estaduais Flavia Francischini, Marcia Huçulak, Nelson Justus, Denian Couto, Anibelli Neto e Paulo Gomes; a vice-prefeita de Pontal do Paraná, Professora Patricia; a presidente da Câmara Municipal, vereadora Elinete Guimarães; e outras autoridades.