Carreta da Inovação terá atividades nas sete cidades do Litoral neste verão

De 7 de janeiro a 1º de fevereiro, projeto itinerante da Secretaria de Estado da Inovação e Inteligência Artificial vai oferecer atividades gratuitas sobre ciência e tecnologia para os moradores e veranistas

Fotos: SEIA

De 7 de janeiro a 1º de fevereiro, a Carreta da Inovação, projeto itinerante da Secretaria de Estado da Inovação e Inteligência Artificial (Seia), vai percorrer o litoral paranaense com atividades de tecnologia, ciência, empreendedorismo e lazer para moradores e turistas que curtem a temporada nas praias.

Durante o período, os dois caminhões da frota do projeto irão passar por 7 municípios: Matinhos, Guaratuba, Pontal do Paraná, Antonina, Paranaguá, Morretes e Guaraqueçaba.

A ação é promovida em parceria com Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), Fundação Araucária, Celepar, Senai, Sesc, Senac e Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro).

“Em 2025 levamos a nossa Carreta da Inovação para mais de 80 cidades, e foi um sucesso, não só por dar uma oportunidade para que os cidadão tivessem acesso a novas tecnologias, mas também por instigar a curiosidade de crianças e jovens. Conseguimos fomentar e disseminar a cultura da inovação por todo o Paraná, e em 2026 esperamos poder dar continuidade a esse belo projeto”, disse o secretário da Inovação e Inteligência Artificial, Alex Canziani.

Os veículos são adaptados como salas de aula, contando com mesas, cadeiras e computadores com acesso à internet via satélite, o que viabiliza a realização de aulas, cursos, palestras e workshops. As carretas também dispõem de óculos de realidade virtual, com vídeos interativos voltados à educação e lazer por meio de jogos imersivos, ferramentas de criação digital, como impressora 3D e de corte a laser, além de um console de videogame Nintendo Switch.

Matinhos

O primeiro município a receber as ações do projeto em 2026 será Matinhos, a partir do dia 7 de janeiro. O caminhão estará estacionado na Avenida Curitiba, nº 30, próximo a Praça de Eventos de Matinhos.

Além de atividades com os equipamentos de entretenimento e criação, as Carretas da Inovação também irão realizar palestras e oficinas, oferecidas pelo Senac-PR e apresentação de programas e projetos da Seia.

Em todas as cidades, os atendimentos irão acontecer de terça-feira a domingo, 9h às 12h e 13h30 às 18h.

Confira a programação do verão da Carreta da Inovação:

7 a 11 de janeiro – Matinhos

14 a 18 de janeiro – Guaratuba e Pontal do Paraná

21 a 25 de janeiro – Antonina e Paranaguá

28 de janeiro a 1º de fevereiro – Morretes e Guaraqueçaba