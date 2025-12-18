Profissionais de Paranaguá podem fazer cadastro para prestação de serviço no Litoral

Eletricista, pedreiro, chaveiro, auxiliar de cozinha e diarista são alguns dos serviços que podem ser chamados para atuar em cidades da região

Foto: Moyses Zanardo/PMP

A Secretaria Municipal do Trabalho e Inovação da Prefeitura de Paranaguá informa sobre o cadastro de profissionais que podem ser acionados para atender serviços no Litoral. A iniciativa tem o objetivo de oferecer serviços de pequenos reparos à população, utilizando os profissionais previamente cadastrados.

O cadastro iniciou na terça-feira (16) e segue até o dia 19, devendo ser realizado presencialmente na Agência do Trabalhador / Sine Paranaguá – Rua José Gomes, 320, Bairro João Gualberto.

Confira as áreas para cadastro:

Eletricista

Pedreiro

Pintor

Jardinagem

Mecânico

Diarista

Garçom

Chaveiro

Atendente

Auxiliar de cozinha

Barman

Requisitos:

Experiência mínima de 02 (dois) anos na área ou possuir MEI ativo na profissão correspondente.

Remuneração:

Os profissionais cadastrados entrarão em contato diretamente com a pessoa interessada para negociar valores, prazos e condições, sem intermediação financeira da Agência do Trabalhador.

Fonte: PMP jornalista: Luciane Chiarelli