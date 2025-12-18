Profissionais de Paranaguá podem fazer cadastro para prestação de serviço no Litoral
Eletricista, pedreiro, chaveiro, auxiliar de cozinha e diarista são alguns dos serviços que podem ser chamados para atuar em cidades da região
A Secretaria Municipal do Trabalho e Inovação da Prefeitura de Paranaguá informa sobre o cadastro de profissionais que podem ser acionados para atender serviços no Litoral. A iniciativa tem o objetivo de oferecer serviços de pequenos reparos à população, utilizando os profissionais previamente cadastrados.
O cadastro iniciou na terça-feira (16) e segue até o dia 19, devendo ser realizado presencialmente na Agência do Trabalhador / Sine Paranaguá – Rua José Gomes, 320, Bairro João Gualberto.
Confira as áreas para cadastro:
Eletricista
Pedreiro
Pintor
Jardinagem
Mecânico
Diarista
Garçom
Chaveiro
Atendente
Auxiliar de cozinha
Barman
Requisitos:
Experiência mínima de 02 (dois) anos na área ou possuir MEI ativo na profissão correspondente.
Remuneração:
Os profissionais cadastrados entrarão em contato diretamente com a pessoa interessada para negociar valores, prazos e condições, sem intermediação financeira da Agência do Trabalhador.
Fonte: PMP jornalista: Luciane Chiarelli