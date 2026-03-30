Mais de 1.500 kits são distribuídos em ação de Páscoa da Portos do Paraná

A mobilização de servidores e da comunidade portuária arrecadou mais de meia tonelada de chocolates

Foto: Claudio Neves/GCom Portos do Paraná

Crianças atendidas pelo Centro Cultural 5C e pelo Grupo Very Good receberam chocolates neste fim de semana arrecadados na campanha Páscoa para Todos, da Portos do Paraná. Ao todo, foram montados 1.517 kits, que também serão destinados a comunidades das ilhas do litoral do Paraná nos próximos dias.

“As doações garantem que as crianças não passem a Páscoa em branco. Elas ficam muito felizes, é emocionante”, destacou Monica Gori Denardi, coordenadora de Assistência Médica e Social.

No Centro Cultural 5C, as crianças participaram de atividades recreativas, como pula-pula, escorregador e distribuição de guloseimas, durante a festa realizada no último sábado (28), na sede da entidade, no Parque São João, em Paranaguá. “Eu gostei de ganhar os chocolates, vou comer tudo até chegar em casa”, disse Kaleb Eduardo, de 6 anos.

A maquiadora Michelle Cristina Santana participou do evento com o filho de 10 meses e aproveitou para retirar chocolates destinados aos irmãos, de 10 e 15 anos. “Desde pequena eu participo e é muito divertido, porque as doações ajudam as crianças. Algumas não têm condições de comprar e, quando ganham os chocolates, ficam felizes”, afirmou.

Além das doações, muitos portuários atuaram como voluntários nas ações realizadas ao longo do fim de semana. Foi o caso da técnica portuária Fernanda Soares, que participou fantasiada de coelha e animou a festa de Páscoa do Grupo Very Good, realizada no domingo (29). “Tem sido uma experiência muito gratificante. É especial poder tirar fotos com as crianças e receber o carinho delas”, relatou.

“Hoje é dia de agradecer à Portos do Paraná e a toda a comunidade portuária, que iluminaram o sorriso das crianças e emocionaram os pais, que, muitas vezes, não têm condições de comprar um chocolate”, declarou Ricardo Godoy, integrante do Grupo Very Good.

A aposentada Teresa Miranda também participou da ação e retirou um kit para a neta, de 3 anos. “Achei a festa muito bonita, uma maravilha. Parabéns para todos vocês”, disse.

Páscoa para Todos

Esta foi a segunda edição da campanha, que recebe doações de chocolates da comunidade portuária do litoral paranaense e dos colaboradores da Portos do Paraná. O projeto busca estreitar os laços entre o porto e a cidade, fortalecendo vínculos e apoiando famílias em situação de vulnerabilidade social.

A Pascoa para Todos foi uma das ações reconhecidas, em outubro deste ano, pela Associação Americana de Autoridades Portuárias (AAPA), em Quebec, no Canadá, com o prêmio Excelência em Comunicação e Relações Públicas.

O projeto de comunicação “Entre o Porto e a Cidade” tem como objetivo aproximar a Portos do Paraná das comunidades de Paranaguá e Antonina, por meio de estratégias de comunicação integrada e ações sociais criadas pela presidência da empresa pública.

Entre as principais campanhas estão o Natal Solidário, a Páscoa para Todos e a divulgação dos resultados sociais obtidos com a Corrida do Porto, a primeira do mundo realizada dentro da faixa portuária. Em 2025, o valor arrecadado com as inscrições de três mil atletas foi aplicado na reforma de dois asilos de Paranaguá. Em 2023, a Corrida do Porto já havia sido reconhecida pela AAPA com o prêmio Eventos Especiais.