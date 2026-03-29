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Porto de Paranaguá recebe 7ª Caravana de Inovação Portuária em maio

Redação
Iniciativa vai reunir especialistas, gestores públicos e startups com o objetivo de reforçar a modernização e sustentabilidade no setor portuário 
Foto: Claudio Neves/GCom Portos do Paraná

A 7ª edição da Caravana de Inovação Portuária será realizada no Porto de Paranaguá. O evento, promovido pelo Ministério de Portos e Aeroportos, em parceria com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), conta com o apoio organizacional da Portos do Paraná. A programação tem início no dia 5 de maio, com atividades restritas a convidados, e segue no dia 6, com agenda aberta ao público no auditório do Instituto Superior do Litoral do Paraná, em Paranaguá.

O público-alvo é composto por integrantes da comunidade portuária, especialistas do setor logístico, gestores públicos, representantes do setor produtivo e startups. “Iniciativas como a Caravana ampliam o diálogo entre os diferentes atores do setor e criam condições para o desenvolvimento de soluções cada vez mais inovadoras e eficientes para o sistema portuário nacional”, afirmou o secretário-geral da Portos do Paraná, Carlos Eidam de Assis.

Segundo o diretor de Políticas Setoriais, Planejamento e Inovação do MPor, Tetsu Koike, a Caravana tem o papel de conectar atores estratégicos e estimular soluções que tornem o setor mais eficiente, sustentável e competitivo. “Levar essa iniciativa a Paranaguá reforça nosso compromisso com a modernização dos portos brasileiros e com o fortalecimento de um ecossistema de inovação cada vez mais integrado”, destacou.

No dia 5 de maio, a equipe do MPor e convidados participarão de visitas técnicas às instalações portuárias, com apresentações institucionais e de investimentos. O foco será a troca de experiências e o aprofundamento técnico.

Na programação do dia 6 de maio estão previstas palestras, painéis temáticos e pitches de startups. O objetivo é aproximar os diferentes atores do ecossistema de inovação e estimular o desenvolvimento de soluções voltadas à eficiência, sustentabilidade e competitividade do setor portuário.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas previamente por meio do link.

Para mais informações sobre a agenda e o conteúdo da Caravana de Inovação Portuária, acesse clicando aqui.

7ª Caravana de Inovação Portuária – Edição Paranaguá/PR

Datas: 6 de maio
Horário: a partir das 8h30  Local: Auditório do Instituto Superior do Litoral do Paraná (Isulpar)
Endereço: Av. Coronel José Lobo, 711, esquina com Rua João Eugênio, 534 – Costeira, Paranaguá (PR)
Inscrição: gratuita

Fonte: GCom Portos do Paraná

Redação
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