Portos do Paraná vence prêmio de gestão do Ministério dos Portos pela 6ª vez

Foto: Jonathan Campos/AEN

Pelo sexto ano consecutivo, a Portos do Paraná – empresa pública que administra os portos de Paranaguá e Antonina – conquistou o título de melhor gestão portuária no Prêmio Portos + Brasil, entregue nesta quarta-feira (20), em Brasília. O prêmio é concedido pelo Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), por meio da Secretaria Nacional de Portos (SNP).

Os portos de Paranaguá e Antonina conquistaram o prêmio Ranking IGAP, o principal da noite. O Índice de Gestão das Autoridades Portuárias (IGAP) analisa 30 métricas, entre elas eficiência operacional, manutenção dos acessos aquaviários, regularidade fiscal e transparência de dados. Em segundo lugar ficou o Porto de Suape (Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros) e em terceiro o Porto de São Francisco do Sul.

O prêmio foi entregue ao governador Ratinho Junior, aos secretários estaduais de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, e Cidades, Guto Silva, e ao diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia – que gerencia a autoridade portuária paranaense.

“No Brasil temos portos importantes em várias regiões, por isso esse prêmio nos orgulha muito. O Porto de Paranaguá é o principal terminal portuário para escoamento de proteína animal, um dos mais importantes e eficientes do Brasil, e temos batidos recordes de movimentação, inclusive ultrapassando já no ano passado a meta estipulada para 2030”, comemorou o governador Ratinho Junior. “Para esse ano vamos chegar em 70 milhões de toneladas. O porto está ficando cada vez mais moderno, eficiente, e se consolida como um dos principais da América do Sul”.

Em 2024, a Portos do Paraná movimentou 66,7 milhões de toneladas, batendo o recorde histórico de movimentação anual. E neste ano, incluindo exportações e importações, os portos paranaenses alcançaram a marca de 34 milhões de toneladas no primeiro semestre de 2025, volume 1,4% superior ao registrado no mesmo período do ano passado, superando o recorde histórico para o período.

O reconhecimento se deve à gestão, eficiência operacional e aos investimentos na modernização da infraestrutura logística. “A Portos do Paraná trabalha com muito afinco. Chegar ao sexto título não é fácil. Estamos trabalhando para gerar velocidade logística e crescimento para o Estado. Todos os nossos colaboradores se dedicam diariamente em prol do Paraná e os desafios estão aumentando. Nosso papel é manter uma evolução constante”, enfatizou o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia.

Moegão

O “nível de execução orçamentária para fins de investimento”, por exemplo, é uma categoria do IGAP que avalia os principais investimentos feitos pela Autoridade Portuária. O destaque da Portos do Paraná em 2024 foram as obras do Moegão, a maior obra portuária do Brasil e uma das principais do Estado do Paraná.

São mais de R$ 650 milhões investidos na obra ferroviária do Moegão, que interligará 11 terminais por meio de galerias aéreas. A nova moega contará com três linhas férreas independentes, capazes de atender simultaneamente até 180 vagões carregados com grãos e farelos vegetais.

O Porto de Paranaguá também receberá em breve um investimento de R$ 1 bilhão para a construção do Píer em T, que vai ampliar a capacidade de movimentação de cargas no terminal. Esta será a primeira vez que o Estado injeta recursos do Tesouro no Porto de Paranaguá. O valor se soma a mais R$ 1,2 bilhão que deve ser aportados pela iniciativa privada na obra, a partir dos valores arrecadados nos arrendamentos dos PARs 14, 15 e 25. 

“Essa conquista é resultado de muito planejamento e dedicação de uma equipe muito competente. A Portos do Paraná pelo sexto ano consecutivo mantém eficiência. Esse prêmio é dos paranaenses porque o porto é resultado do trabalho dos paranaenses, que entregam para o mundo o seu trabalho”, declarou o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex.

“Oscar dos Portos”

Além dos recordes de produtividade, a Portos do Paraná também foi reconhecida internacionalmente, em 2025, com os prêmios no Congresso AAPA LATAM 2025, considerado o “Oscar dos Portos” nas Américas. A empresa pública recebeu os prêmios de Excelência da Indústria Portuária  nas categorias “Desempenho e Crescimento Portuário” e na de “Desenvolvimento Sustentável”.

PRESENÇAS – Participaram da cerimônia o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho; o secretário executivo do Ministério de Portos e Aeroportos, Tomé Franca; o secretário nacional de Portos, Alex Sandro de Ávila; o secretário especial do Programa de Parcerias de Investimentos da Casa Civil da Presidência da República, Marcus Cavalcanti; a diretora da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, Flávia Takafashi; a diretora de Gestão e Modernização Portuária do Ministério de Portos e Aeroportos, Ana Carolina Bomfim; o presidente da Confederação Nacional do Transporte, Vander Costa; o CEO do Grupo Brasil Export, Fabricio Julião; o secretário de Estado das Cidades, Guto Silva; o diretor-geral do DER-PR, Fernando Furiatti; o chefe do Escritório de Representação do Paraná em Brasília, Rubens Bueno II; o deputado federal Geraldo Mendes; e outros diretores da Portos do Paraná.

