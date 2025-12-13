Corrida do Porto encerra uma espera de 15 anos por obras no Asilo São Vicente

Valor arrecadado com as inscrições possibilitou troca de telhados, calhas e equipamentos, beneficiando diretamente 41 idosos

Fotos: Claudio Neves/GCom Portos do Paraná

Os idosos do Asilo São Vicente de Paulo, em Paranaguá, comemoraram a conclusão de uma grande reforma financiada pelas inscrições da Corrida do Porto 2025, promovida pela Portos do Paraná, no valor de R$ 210 mil. Uma cerimônia no lar que abriga 41 idosos marcou, nesta sexta-feira (12), a conclusão das obras que promoveram a troca das calhas e dos telhados, a instalação de aparatos para impedir o acesso de pombos no forro e, ainda, a substituição de equipamentos.

“É um retorno concreto para a comunidade por meio das inscrições da Corrida do Porto. A comunidade participa, colabora, pratica atividade física e, ao mesmo tempo, ajuda em ações sociais aqui no município”, afirmou o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia.

O co-CEO da Global Vita, empresa responsável pela organização da edição especial da Corrida do Porto 90 anos, Arthur Trauczynski, destacou a importância social do evento. “Anualmente, nós temos alguma causa com a qual podemos contribuir. E hoje podemos ver mais uma ação concretizada aqui no Asilo São Vicente, o que nos faz muito felizes, tornando o projeto ainda mais gratificante”, afirmou.

A vice-prefeita de Paranaguá, Fabiana Parro, também participou da cerimônia. “A população entendeu o significado da Corrida do Porto, que vai muito além de um exercício físico. Quem corre, muitas vezes, faz questão de pagar a inscrição porque sabe que o valor será bem empregado”, enfatizou.

Segundo o presidente do Asilo, Joaquim Medeiros Fernandes, a Portos do Paraná e o Lar sempre tiveram um relacionamento próximo, que se estreitou com a Corrida do Porto. “Eu acho que foi um anjo que encaminhou a Portos do Paraná para cá. Com este apoio, conseguimos fazer obras que precisávamos há mais de 15 anos”, declarou.

A instituição, fundada em 1959, recebe idosos com mais de 60 anos que estão em situação de risco ou passando por alguma necessidade. Alguns não têm onde morar ou vivem em processo de assédio familiar. Os moradores têm seis refeições por dia, além de atendimento por uma equipe multidisciplinar formada por dois fisioterapeutas, enfermeiro, psicólogo, nutricionista e assistente social, que promovem meios para garantir uma boa qualidade de vida aos acolhidos.

De acordo com a assistente social e responsável técnica do Asilo, Emillyn de Oliveira, o aporte arrecadado com a Corrida do Porto é um exemplo a ser seguido por outras empresas portuárias. “Os resultados das obras vão impactar diretamente na vida dos nossos idosos, porque aqui existiam goteiras. A gente tinha que trocar os moradores de quarto. Às vezes, quando batia um vento, telhas saíam voando. As reformas trouxeram segurança tanto para os acolhidos quanto para os funcionários”, declarou Emillyn.

Uma das moradoras do asilo é a dona Tereza Miranda, de 80 anos, que acompanhou toda a reforma. “Achei bonito o que eles fizeram, arrumaram o asilo, forraram tudo. Está bom”. Outro local que está passando por reformas com o valor arrecadado da Corrida do Porto é o Lar dos Idosos Perseverança. A instituição recebeu um aporte no valor total de R$ 210 mil.

Sobre a Corrida do Porto

A Corrida do Porto é um evento esportivo que integra o Porto e a cidade, estimula o comércio, o turismo e possui caráter filantrópico. É a primeira corrida do mundo a ser realizada dentro de um cais. A edição de 2025, especial em comemoração aos 90 anos do Porto de Paranaguá, recebeu 3.000 inscrições e reuniu 2.706 pessoas presencialmente. A quarta edição já está confirmada e, segundo o diretor-presidente da Portos do Paraná, terá novidades. “Teremos surpresas”, concluiu o diretor-presidente da Portos do Paraná.

Fonte: GCom Portos do Paraná