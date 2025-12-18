Governador Ratinho Junior lança Verão Maior Paraná nesta sexta em Pontal

Temporada terá cinco finais de semana de shows nacionais gratuitos e 10 arenas fixas, incluindo a Ilha do Mel pela primeira vez

Palcos desta temporada serão maiores e mais tecnológicos

O governador Ratinho Junior lança nesta quinta-feira (19) o Verão Maior Paraná 2025/2026, programa do Governo do Estado que leva cultura, diversão, atividades esportivas e reforço de segurança para todas as cidades do Litoral e das regiões com praias de água doce.

Entre as novidades desse ano estão cinco finais de semana seguidos de espetáculos gratuitos, de 9 de janeiro a 8 de fevereiro, com nomes como Alok, Ana Castela, Belo, Zé Neto e Cristiano, Inner Circle e Gusttavo Lima; e mais de 100 atividades e competições esportivas.

Além disso, o Governo do Paraná terá dez arenas fixas instaladas em pontos estratégicos das praias e balneários, que são o centro operacional do projeto e vão concentrar diariamente atividades gratuitas para moradores e turistas no período entre 28 de dezembro de 2025 e 1º de fevereiro de 2026. No Litoral, os postos fixos do Verão Maior Paraná estarão em Guaratuba, Matinhos (Caiobá e Riviera), Praia de Leste, Shangri-lá, Ipanema e na novidade desta edição: Paranaguá/Ilha do Mel. As ações também retornam à região Noroeste, em Porto Rico, Marilena e São Pedro do Paraná.

As forças de segurança do Paraná vão levar mais de 2 mil policiais para o Litoral, além de novas tecnologias e veículos para apoiar moradores e turistas. O Corpo de Bombeiros Militar reforçará o salvamento aquático e terrestre com mais de uma centena de Postos de Guarda-Vidas (PGVs) distribuídos ao longo das praias e regiões de fluxo turístico.

A programação conta com investimentos de Copel e Sanepar, ações ambientais, Praia Acessível (cadeiras anfíbias que garantem banho de mar de pessoas com dificuldades motoras), shows nos Palcos Sunset e muito mais. Toda a programação está no site https://www.verao.pr.gov.br/. A expectativa é superar os números do verão passado, que reuniu 1,8 milhão de pessoas nos shows e injetou R$ 152,9 milhões no Produto Interno Bruto (PIB) do Estado com as atividades turísticas e ligadas ao verão.

Data: 19 de dezembro, sexta-feira

Horário: 13h30

Local: Centro de Eventos Marissol – Av. Sete de Setembro, 1.661 – Pontal do Paraná – PR