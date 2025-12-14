Estratégia de IA da Portos do Paraná é destaque nacional em prêmio de inovação

Premiação reconheceu a Portos do Paraná como a segunda melhor estratégia de Inteligência Artificial e destaque pelo melhor vídeo de apresentação do projeto

A estratégia de Inteligência Artificial (IA) desenvolvida pelo Comitê de Inovação da Portos do Paraná (CINOV) foi uma das vencedoras do EstratégIA Thon, prêmio que reconhece as melhores iniciativas de IA no setor público. A empresa pública paranaense conquistou o segundo lugar geral na categoria Estratégia de Inteligência Artificial e recebeu o destaque de videomaker pelo melhor vídeo apresentado sobre o projeto. Ao todo, 17 órgãos públicos das esferas federal, estadual e municipal participaram do desafio.

Um dos pilares da estratégia de IA desenvolvida pelo Comitê de Inovação dos portos paranaenses é modernizar a gestão por meio da automação de processos administrativos, da criação de mecanismos de detecção de fraudes em contratos e licitações e da adoção de um sistema inteligente de manutenção baseado em gêmeos digitais. Os gêmeos digitais são réplicas virtuais de equipamentos ou processos, atualizadas por sensores em tempo real, que permitem monitorar operações, simular cenários e prever falhas.

Além de reconhecer as melhores estratégias de IA, a premiação também valorizou outros elementos dos projetos, como a apresentação em vídeo. Todas as equipes precisaram produzir um material explicando o funcionamento da estratégia desenvolvida. Nessa categoria, o CINOV se destacou e conquistou o prêmio de melhor vídeo.

Para cumprir o desafio ao longo de quatro semanas, o Comitê de Inovação atuou de forma totalmente integrada. Vader Braga, coordenador de Monitoramento e Qualidade da Diretoria de Meio Ambiente e também coordenador do CINOV, destacou que os resultados refletem o empenho e o engajamento dos colaboradores na construção de soluções inovadoras para a autoridade portuária.

“Desde a criação do CINOV pela Portos do Paraná, o grupo multidisciplinar vem trabalhando em busca de trazer melhorias ou novidades para a Autoridade Portuária, principalmente por meio de soluções inovadoras”, ressaltou.

Para Andrea Almeida, bióloga, analista portuária e integrante do CINOV, o avanço da inteligência artificial nas empresas já é uma realidade. Segundo ela, a tecnologia tem se popularizado justamente por oferecer ganhos concretos na otimização de processos e atividades, elevando a produtividade e qualificando a gestão.

“A participação no desafio auxiliou a reconhecer a complexidade da aplicação da IA e a importância de estabelecer uma política de IA para o seu uso responsável e ético, além da identificação e do gerenciamento de riscos de sua utilização”, comentou.

“Participar do EstratégIA Thon foi desafiador, pois tínhamos pouco tempo para desenvolver os desafios propostos, mas o resultado foi excelente. Com a criação de uma Estratégia de IA, a Portos do Paraná ganha clareza sobre onde investir, como priorizar iniciativas e de que forma a tecnologia pode tornar nossas atividades mais eficientes e seguras”, completou Katlyn Eliege dos Santos, assessora especialista e também integrante do CINOV.

O Comitê de Inovação da Portos do Paraná integra profissionais de diversas áreas da Autoridade Portuária com o objetivo de discutir e fomentar iniciativas que promovem modernização e eficiência no setor portuário.

Participaram do desafio os integrantes do CINOV Alexandre Augusto Berwanger Scherer, Andrea Almeida Lopes de Deus, Eduardo Henrique Bittencourt, Everton Renato de Oliveira, Fernanda Gonçales, Hellen Leite Souza, Katlyn Eliege dos Santos, Luiz Claudio Duarte Dalmolin e Vinícius Cordeiro.

Sobre o EstratégIA Thon

O EstratégIA Thon é realizado pela Rede Conexão Inovação Pública, com apoio da Rede InovaGov, WeGov, Agile Trends, Escola de Governança do Estado do Pará (EGPA) e do professor Gino Terentim. Se implementadas, as 17 estratégias de IA têm potencial para impactar 212 milhões de brasileiros e movimentar cerca de R$ 4,5 trilhões, o equivalente a 38% do PIB.

Ao longo do desafio, as equipes produziram 919 páginas de documentação técnica, 67 projetos estratégicos e 74 minutos de vídeos de apresentação.