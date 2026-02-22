Prefeitura de Paranaguá atende ocorrências após elevado volume de chuva

Segundo o Simepar, até o sábado, houve um acumulado de 148,2 mm de chuva em Paranaguá, município foi o mais atingido no litoral paranaense

Fotos: Defesa Civil Municipal

A Prefeitura de Paranaguá atende ocorrências registradas pelo elevado volume de chuva, que atinge o município neste sábado (21) e domingo (22).

De acordo com informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), foram registrados volumes elevados de chuva frequente nas últimas horas, em todo o litoral do Paraná.

Segundo o Simepar, até o sábado, choveu 148,2 mm em Paranaguá e 83,2 mm em Guaraqueçaba. Os dois municípios do Litoral foram os que mais registraram acumulado de chuva, o que aumenta o risco de alagamentos pontuais nas regiões.

Relatório dos atendimentos emergenciais em Paranaguá

Diante do acumulado de chuvas nos últimos dois dias, as equipes da Secretaria Municipal de Segurança (Semseg) e do Departamento de Defesa Civil realizaram atendimentos emergenciais em diferentes bairros de Paranaguá, para minimizar os transtornos ocasionados pelas chuvas.

Até o momento, de acordo com a Secretaria Municipal de Segurança e a Defesa Civil, houve duas famílias desalojadas no bairro Vila São Jorge. Ambos os imóveis dessas famílias foram afetados por movimentação de solo, o que danificou as moradias de forma severa, sendo as famílias acomodadas em casa de familiares, somando-se ao todo 3 pessoas destas duas famílias.

Uma família composta por 3 pessoas também foi desalojada no bairro Vila Portuária, devido ao imóvel ter sofrido afundamento de piso. Todas as pessoas desalojadas foram encaminhadas para casas de familiares.

Houve também 1 registro de queda de árvore, onde uma moradia foi afetada no bairro Serraria do Rocha, pois a árvore atingiu o muro da residência. Foi constatado 1 registro de destelhamento na Ilha dos Valadares, 1 registro de dano a instalações públicas (transbordamento de calha no Hospital Regional do Litoral).

Sobre os alagamentos, a Secretaria de Segurança explica que tem ciência que houve alagamento em vários bairros, afetando diversas moradias em razão da entrada de água, causando dano a móveis, rede elétrica e hidráulica de diversas famílias, deixando lama e muitos resíduos após as águas baixarem. As equipes trabalham nos locais.

O secretário municipal de Segurança, Francisco Nóbrega, ressaltou que o Município segue em monitoramento frequente desde o início das chuvas. “Estamos acompanhando as condições climáticas e mantemos as nossas equipes de prontidão para atender novas ocorrências e manter a segurança da população”, afirma o secretário.

Defesa Civil

A Prefeitura de Paranaguá orienta que, em situações de emergência, a população entre em contato com a Defesa Civil pelo telefone 3721-1846 – Opção 1.

Alerta para a previsão do tempo

De acordo com o meteorologista do Simepar, Samuel Braun, ainda neste domingo, dia 22, a chuva pode ocorrer de forma ocasional, especialmente no período de maior aquecimento.

“No Litoral e na Região Metropolitana de Curitiba, o vento continua transportando bastante umidade do oceano, por isso o céu vai se manter com muitas nuvens, pouca variação das temperaturas e com chuvas ocorrendo de forma ocasional ao longo do dia”, afirma o meteorologista. É importante que a população fique atenta e em caso de riscos, solicite ajuda do Corpo de Bombeiros, através do telefone 193 e da Defesa Civil Municipal.

Fonte: PMP / jornalista: Aline Benvenutti