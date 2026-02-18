Correio do Litoral
21º Carnailha mantém tradição do Carnaval em Paranaguá na Ilha dos Valadares

Redação
Com apoio da Prefeitura, edição do evento percorreu ruas da ilha, reuniu famílias com grande animação mesmo com a chuva
Fotos: Moyses Zanardo

A 21ª edição do Carnailha foi realizada nesta terça-feira, dia 17, na Ilha dos Valadares, reunindo foliões da comunidade e de outros bairros de Paranaguá. O evento contou com apoio da Prefeitura de Paranaguá e integra o calendário oficial do município, conforme a Lei nº 509/15.

A concentração aconteceu na Praça Cyro Abalém, com carro de som posicionado ao lado da Paróquia de Nossa Senhora dos Navegantes. O cortejo carnavalesco deste ano animou o público ao som de Edison, Lucas e convidados.

Por volta das 17h35, o trio iniciou o percurso em direção ao Campo do Itiberê, passando pelas ruas João Teixeira, José Vicente Elias, Miguel Soares, Rio Itiberê e Jacob Soares.

Ao final do trajeto, os foliões se concentraram no campo e buscaram abrigo sob as barracas devido à forte chuva que caiu logo em seguida. A festa continuou com apresentações de Edison & Mariano, Grupo Partiu Buteco e a tradicional participação do Grupo Flor de Macambira, presença marcante em todas as edições.

Idealizador do evento, Carlinhos da Ilha destacou a importância da festa para a comunidade e o crescimento ao longo dos anos. “O Carnailha é um pequeno Carnaval da nossa cidade e, a cada ano, supera as expectativas. Agradeço à imprensa, ao prefeito Adriano Ramos, ao secretário de Turismo Juca, ao secretário Thiago Campos e a todos que contribuíram para a realização desta 21ª edição. Sabemos das dificuldades do município, mas estamos muito felizes com o apoio recebido e, no próximo ano, teremos um Carnailha ainda melhor”, afirmou Carlinhos da Ilha.

Carlinhos também agradeceu aos participantes e destacou o trabalho social desenvolvido durante o ano. “Agradeço à imprensa, às pessoas que participaram e, em especial, ao jornalista Edye Venancio, que acompanha o Carnailha há muitos anos. Esse apoio nos fortalece e nos motiva a continuar, apesar das dificuldades. Mantemos o projeto VEL (Valadares Esporte e Lazer), com futebol todos os finais de semana, em junho realizamos a Fejubi e todos os anos recebemos a imagem de Nossa Senhora do Rocio. Nossa sede está de portas abertas para quem precisa”, finalizou.

Fonte: PMP / jornalista: Edye Venancio

