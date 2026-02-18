21º Carnailha mantém tradição do Carnaval em Paranaguá na Ilha dos Valadares

Com apoio da Prefeitura, edição do evento percorreu ruas da ilha, reuniu famílias com grande animação mesmo com a chuva

Fotos: Moyses Zanardo

A 21ª edição do Carnailha foi realizada nesta terça-feira, dia 17, na Ilha dos Valadares, reunindo foliões da comunidade e de outros bairros de Paranaguá. O evento contou com apoio da Prefeitura de Paranaguá e integra o calendário oficial do município, conforme a Lei nº 509/15.

A concentração aconteceu na Praça Cyro Abalém, com carro de som posicionado ao lado da Paróquia de Nossa Senhora dos Navegantes. O cortejo carnavalesco deste ano animou o público ao som de Edison, Lucas e convidados.

Por volta das 17h35, o trio iniciou o percurso em direção ao Campo do Itiberê, passando pelas ruas João Teixeira, José Vicente Elias, Miguel Soares, Rio Itiberê e Jacob Soares.

Ao final do trajeto, os foliões se concentraram no campo e buscaram abrigo sob as barracas devido à forte chuva que caiu logo em seguida. A festa continuou com apresentações de Edison & Mariano, Grupo Partiu Buteco e a tradicional participação do Grupo Flor de Macambira, presença marcante em todas as edições.

Idealizador do evento, Carlinhos da Ilha destacou a importância da festa para a comunidade e o crescimento ao longo dos anos. “O Carnailha é um pequeno Carnaval da nossa cidade e, a cada ano, supera as expectativas. Agradeço à imprensa, ao prefeito Adriano Ramos, ao secretário de Turismo Juca, ao secretário Thiago Campos e a todos que contribuíram para a realização desta 21ª edição. Sabemos das dificuldades do município, mas estamos muito felizes com o apoio recebido e, no próximo ano, teremos um Carnailha ainda melhor”, afirmou Carlinhos da Ilha.

Carlinhos também agradeceu aos participantes e destacou o trabalho social desenvolvido durante o ano. “Agradeço à imprensa, às pessoas que participaram e, em especial, ao jornalista Edye Venancio, que acompanha o Carnailha há muitos anos. Esse apoio nos fortalece e nos motiva a continuar, apesar das dificuldades. Mantemos o projeto VEL (Valadares Esporte e Lazer), com futebol todos os finais de semana, em junho realizamos a Fejubi e todos os anos recebemos a imagem de Nossa Senhora do Rocio. Nossa sede está de portas abertas para quem precisa”, finalizou.

Fonte: PMP / jornalista: Edye Venancio