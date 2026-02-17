Filhos da Gaviões é a escola campeã do Carnaval de Paranaguá

Disputa foi decidida por um décimo; evento consolida novo momento histórico do Carnaval na cidade

Foto: Wilson Leandro

A Filhos da Gaviões é a grande campeã do Carnaval de Paranaguá 2026. Depois de cinco anos de espera, a cidade voltou a celebrar sua vencedora em uma apuração emocionante, decidida por apenas um décimo de diferença. É o segundo título da escola, que somou 89,6 pontos e reafirmou sua força na avenida.

Segunda agremiação a desfilar no domingo de Carnaval, a escola levou para o público o enredo “Santa Josefina Bakhita – Fé na Adversidade”, narrando a trajetória da mulher sudanesa sequestrada ainda criança, escravizada e, anos depois, canonizada pela Igreja Católica.

A escolha do enredo não foi aleatória. Segundo a vice-presidente da escola, Claudia de Paula, o enredo nasceu da devoção da comunidade. “Primeiro que Josefina Bakhita é uma santa que grande parte da escola escolheu. Somos devotos e grande parte da escola também é. Então, a gente pensou em homenageá-la. A história dela, nesse momento, é extremamente adequada. É superação, é a força feminina. Precisamos colocar a força dessa mulher na avenida, e assim fizemos”, afirmou. “Foi uma trajetória difícil, mas compensadora”, completou.

Fundada em 2003, a Filhos da Gaviões conquistou seu primeiro campeonato em 2013 e mantém atuação permanente na comunidade, com ações culturais e sociais l, que fortalecem o Carnaval como expressão popular e instrumento de inclusão.

A vice-campeã foi a União da Ilha, com 89,5 pontos, apresentando o enredo “O povo é a força”, que abordou a história da África e a resistência da mulher negra. Em terceiro lugar ficou a Leão da Estradinha, com 88,6 pontos, levando para a avenida o enredo “Com que roupa eu vou para o samba que você me convidou?”, uma proposta que dialogou com identidade e pertencimento.

A Unidos da Ponta do Caju ficou com a quarta colocação ao estruturar seu desfile sobre a simbologia do número sete, transitando entre religiosidade e crenças populares.

Para o presidente da Liga das Escolas de Samba de Paranaguá, Marcio Costa, o Carnaval deste ano entra para a história da cidade. “Foi um Carnaval belíssimo, muito concorrido. A diferença foi de um décimo. Só uma sairia campeã, mas as quatro mereciam. Pela luta, pelo trabalho, pelo sacrifício. Paranaguá retomou o Carnaval e a gente viu o povo feliz na rua, acompanhando até às quatro da manhã. Isso me deixou muito feliz. Ano que vem tem mais”, declarou.

A Prefeitura de Paranaguá coordenou a estrutura do evento, garantindo organização, segurança e apoio às escolas. Milhares de pessoas passaram pela avenida, movimentando a economia local e fortalecendo o calendário turístico da cidade.

O secretário de Cultura e Turismo, José Reis, o Juca, destacou que o resultado é fruto de planejamento e diálogo com as agremiações. “A gente cumpriu uma etapa, a primeira etapa. O Carnaval está começando de volta em Paranaguá. Tem todo um trabalho para as escolas e queremos reforçar esse apoio. Foi corrido, mas as escolas responderam. O povo está feliz na avenida. Foi épico. Voltamos com força total e vamos melhorar. É daqui para melhor”, afirmou.

A apuração contou ainda com a presença do secretário de Turismo do Paraná, Leonaldo Paranhos, que ressaltou a parceria institucional. “Paranaguá é uma cidade muito bem-organizada e com bons projetos. Para captar recurso, é preciso ter projeto e prestar contas. Estamos discutindo os eventos até o Natal de 2026. Estou muito animado. Vivemos um momento especial no litoral, com ações do governo e dos prefeitos”, ressaltou.