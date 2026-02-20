Prefeitura de Paranaguá inicia consulta pública sobre orçamento de 2027

Questionário onde o cidadão escolhe as prioridades pode ser preenchido até o dia 20 de março

A Prefeitura de Paranaguá iniciou a consulta popular para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027. A LDO define as prioridades da administração e serve de base para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA).

A participação é feita de forma digital, através de um questionário simples e rápido, disponível no portal oficial da prefeitura organizado pela Secretaria Municipal da Fazenda.

De acordo com a administração municipal, ao responder ao questionário, o cidadão ajuda a prefeitura a identificar as demandas reais de cada bairro. É o momento de apontar se a prioridade da sua região é pavimentação, melhorias em postos de saúde, ampliação de vagas em escolas ou segurança.

Como participar

O preenchimento do formulário é aberto a todos os moradores de Paranaguá e deve ser feito até o dia 20 de março. Veja como contribuir:

Acesse o portal oficial digitando o endereço http://www.paranagua.pr.gov.br. Ou direto aqui: www.paranagua.pr.gov.br/questionario-ldo

Localize o banner: Na página inicial, procure pelo banner ou link indicado como “Participe da LDO 2027“.

Identificação: Preencher dados básicos como bairro de residência, idade, escolaridade e atividade profissional.

Escolha as prioridades: O formulário apresenta eixos temáticos (Saúde, Educação, Infraestrutura, Assistência Social, etc.). Em cada área, você deve selecionar a ação que considera mais urgente. Também poderá dar outras sugestões.

Envio: Após selecionar suas opções, clique em enviar para registrar sua contribuição.

Principais áreas para votação

No questionário, o cidadão encontrará opções como redução de filas para exames, ampliação do atendimento em saúde mental e reformas de UBS no eixo de saúde ou ampliação de CMEIs (creches) e programas de alimentação saudável no setor de educação; intensificação de rondas preventivas nos bairros no eixo de segurança e projetos de apoio à mulher, idosos e inclusão de pessoas com deficiência no eixo de assistência social.

A consulta pública não é apenas um gesto democrático, mas também uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Os dados coletados serão analisados pelas equipes técnicas da prefeitura e apresentados em uma Audiência Pública posterior.

Fonte: PMP / jornalista: Luciane Chiarelli