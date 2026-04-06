Prefeitura de Paranaguá convida população para discutir Orçamento de 2027

Audiência pública vai permitir que os presentes contribuam na definição das prioridades e metas do orçamento municipal

Foto: Wilson Leandro

A Prefeitura de Paranaguá promove no próximo dia 13 (segunda-feira) uma audiência pública para debater a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) referente ao exercício financeiro de 2027. O encontro será uma oportunidade para que a população acompanhe e participe das definições que vão orientar o orçamento do município.

A audiência acontece às 15h, no Auditório da Biblioteca Municipal Leôncio Correa, localizado na Avenida Gabriel de Lara, nº 2298-2340, no bairro João Gualberto.

Durante o evento, serão apresentadas e discutidas as prioridades e metas da administração pública municipal para o próximo ano. A LDO é um instrumento fundamental, pois serve de base para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), que define como os recursos públicos serão aplicados.

“A participação é aberta a toda a população. Podem comparecer cidadãos interessados, representantes de associações de bairro, entidades de classe, conselhos municipais e demais membros da sociedade civil organizada”, explica a superintendente da Secretaria da Fazenda, Renata Veiga.

A Prefeitura destaca que a presença da comunidade é essencial para garantir a transparência na gestão dos recursos públicos. Além disso, a audiência permite que os moradores contribuam diretamente na definição das áreas e projetos que devem ser priorizados no orçamento de 2027, fortalecendo o controle social previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Fonte> PMP / jornalista: Andressa Urbick