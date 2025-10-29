Prefeitura de Paranaguá discute futuro urbano em encontro sobre o Plano Diretor

Reunião no Museu de Arqueologia da UFPR reúne gestores, lideranças e comunidade para debater o crescimento ordenado da cidade e os desafios para o desenvolvimento sustentável

Fotos: Silvia Costa

Com o objetivo de construir uma cidade mais organizada, sustentável e preparada para o futuro, secretários municipais, lideranças comunitárias, professores e moradores participaram, nesta terça-feira, dia 28, de um encontro no auditório do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do Paraná (MAE-UFPR). O evento integrou o Café Científico, que teve como tema central o Plano Diretor de Paranaguá instrumento que orienta o desenvolvimento urbano e o uso do solo no município.

A secretária de Planejamento e Gestão (Semplog), Vânia Foes, destacou a importância da participação popular no processo de revisão do Plano Diretor, instituído pela Lei Complementar nº 294/2022.

“Qualquer pessoa pode participar. No site da Prefeitura é possível acessar o conteúdo completo do plano e contribuir com ideias. Já recebemos mais de 2.500 sugestões desde que abrimos a consulta pública há cerca de quatro meses”, explicou.

Vânia ressaltou que o planejamento urbano deve estar voltado para os desafios atuais e futuros da cidade. “Nós estamos planejando para o futuro. Temos questões complexas, como o fluxo viário, a habitação e o uso do solo. Também precisamos garantir áreas adequadas para o crescimento comercial e industrial. Esses são os três pilares que nortearam a atualização do plano”, afirmou.

A secretária Flávia Garcia Quadros Hacke, da pasta de Urbanismo, enfatizou que o plano é uma ferramenta essencial para garantir segurança jurídica e eficiência nas decisões públicas e privadas. “O Plano Diretor vai facilitar o licenciamento urbanístico de empresas, indústrias e residências. Ele ajuda a organizar o território e assegura que cada empreendimento tenha responsabilidade sobre o impacto que gera na cidade”, destacou.

Na área da educação, a secretária Fabíola Arcega reforçou a necessidade de integrar o tema ao planejamento urbano. “A educação ambiental é fundamental, não apenas no sentido ecológico, mas também para entender o uso dos espaços urbanos. Temos trabalhado na criação de um plano próprio dentro da Secretaria de Educação, mapeando as regiões de maior demanda e projetando a expansão de escolas e Cmeis para atender melhor nossas crianças”, observou.

O secretário de Expansão Industrial e Portuária, Luiz Augusto Pellegrini de Carvalho, o Guto, abordou a importância de alinhar o desenvolvimento econômico à sustentabilidade.

“Tudo começa quando atraímos empresas comprometidas com a legislação e o meio ambiente. Mesmo com algumas restrições, é possível crescer de forma ordenada. O foco é o avanço sustentável, que traga emprego e renda sem comprometer a qualidade de vida”, afirmou.

Para Cléverson Ferreira, secretário do Trabalho e Inovação, “discutir os detalhes do Plano Diretor com os segmentos da comunidade dá transparência e aponta a direção do crescimento da cidade. A atual administração busca planejar o desenvolvimento de Paranaguá e executar as ações emergenciais visando soluções em habitação, regularização fundiária e industrialização. Participamos das discussões em conjunto com as demais secretarias e a revisão do plano avança junto com o desenvolvimento de Paranaguá”, explica Cleverson.

Já o secretário de Obras, Ozéias Rebello Costa, elogiou a troca de ideias promovida pelo evento. “A participação da arquiteta Vânia e da comunidade foi extremamente positiva. O diálogo mostrou a importância de unir esforços entre poder público, universidades e sociedade civil para enfrentar problemas históricos, como o déficit habitacional e a necessidade de infraestrutura adequada”, avaliou.

Durante o encontro, os participantes reforçaram que a revisão do Plano Diretor é uma oportunidade de alinhar políticas públicas e construir uma Paranaguá mais justa, moderna e equilibrada. O processo seguirá aberto à população, que poderá continuar enviando sugestões por meio dos canais oficiais da Prefeitura.

O debate demonstrou que pensar o futuro da cidade é um exercício coletivo. E cada contribuição seja técnica, comunitária ou acadêmica ajuda a desenhar o caminho para uma Paranaguá mais sustentável, inclusiva e preparada para o amanhã.

Fonte: PMP / jornalista: Sandro Martins