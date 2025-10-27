Paranaguá tem seus primeiros Embaixadores de Impacto

Coalização pelo Impacto escolhe nove pessoas para promover negócios de impacto social e ambiental na cidade

Foto: Rafaela Takiguchi

Dois representantes da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secultur) estão entre os primeiros Embaixadores de Impacto de Paranaguá, certificados pela Coalizão pelo Impacto, programa nacional que atua na promoção e fortalecimento de negócios de impacto social e ambiental em diferentes regiões do país. Eles foram certificados na última quinta-feira (23) na Estação Ferroviária. O evento contou coma presença do secretário Municipal de Cultura e Turismo, José Reis de Freitas Neto e das lideranças locais e estaduais da Coalizão e ICE.

O programa é uma iniciativa do Instituto de Cidadania Empresarial (ICE), em parceria com o Instituto Elos, e conta com o apoio de 12 instituições cofinanciadoras, entre elas a Fundação Grupo Boticário. A ação tem o objetivo de capacitar lideranças locais para fomentar ecossistemas de impacto em seis cidades brasileiras: Belém, Fortaleza, Brasília, Campinas, Porto Alegre e Paranaguá.

Em Paranaguá, a Coalizão pelo Impacto é conduzida pelo Instituto Federal do Paraná (IFPR – Campus Paranaguá), que liderou o programa de formação dos novos embaixadores. O projeto busca fortalecer redes de conhecimento, inovação e sustentabilidade, conectando governo, empreendedores e comunidades. “Concluir o programa Embaixadores de Impacto é um marco que reafirma meu compromisso com o desenvolvimento sustentável e com a construção de pontes entre governo, empreendedores e comunidades locais”, destacou Emilye Baechtold, gerente de Fomento e Incentivo ao Turismo da Secultur e nova Embaixadora de Impacto de Paranaguá.

Ela enfatizou ainda, que o turismo pode ser uma poderosa alavanca de impacto positivo no município. “Especialmente nas comunidades insulares, tradicionais e rurais, o turismo tem potencial de valorizar identidades locais, estimular a economia criativa e promover uma cultura de pertencimento”, completou.

O turismólogo, Wellyngton Souza, supervisor especial de Qualificação e Promoção do Turismo da Secultur, também recebeu a certificação e reforçou o papel estratégico da iniciativa. “A minha atuação buscará conectar o poder público, o setor privado e, principalmente, as comunidades locais. O foco é fortalecer os negócios de impacto relacionados ao turismo, garantindo o protagonismo das comunidades tradicionais”, afirmou.

Rede nacional

Com a certificação dos primeiros Embaixadores de Impacto, Paranaguá passa a integrar de forma ativa a rede nacional da Coalizão, com representantes preparados para multiplicar conhecimento, apoiar políticas públicas e impulsionar o desenvolvimento sustentável no território.

Ao longo das últimas semanas, os participantes passaram por diversas formações e experiências de aprendizagem, e hoje estamos aqui para celebrar o encerramento desse ciclo formativo.

De acordo com o coordenador local da Coalizão Impacto, Bryan Muller, além dos embaixadores, conta-se também com a presença dos conselheiros da Coalizão, representando diferentes instituições de Paranaguá. “Nem todos os conselheiros participaram diretamente da formação, mas todos fazem parte do nosso movimento e do fortalecimento dessa rede”, disse.

De acordo com Carolina Kossling, coordenadora de Comunicação, do ICE, “a Coalizão é uma iniciativa criada para fortalecer os negócios de impacto nos territórios de forma local. Negócios de impacto são aqueles que, além do lucro como qualquer outro negócio, têm o propósito de resolver questões socioambientais. O objetivo é movimentar e fortalecer esse ecossistema, atuando em diferentes frentes, desde políticas públicas até universidades e os próprios empreendedores”, explicou Carol.

O programa Embaixadores de Impacto, trazido recentemente para o Sul do país, nasceu dentro dessa proposta. “Paranaguá, por exemplo, passou de uma para nove pessoas atuando como embaixadoras. São nove pessoas que agora falam, propagam e multiplicam essa pauta, destravando políticas públicas e levando o tema para universidades, empreendedores e a sociedade”, finalizou.

Fonte: PMP / jornalista: Rafaela Takiguchi