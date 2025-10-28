Estado anuncia Hub de Inovação na Casa Dacheux, em Paranaguá

O espaço, que é uma referência de arquitetura no centro histórico da cidade litorânea, foi cedido pela Prefeitura de Paranaguá para a Unespar

Fotos: SEIA-PR

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial, vai destinar R$ 450 mil para implantação de um hub de inovação em Paranaguá. O anúncio foi feito pelo secretário da Inovação Alex Canziani, no 2º Festival Coaliza.

O investimento será para implantação do Hub de Inovação na Casa Dacheux, em um projeto que será realizado pela Universidade Estadual do Paraná (Unespar). O espaço, que é uma referência de arquitetura no centro histórico da cidade litorânea, foi cedido para a universidade pela Prefeitura de Paranaguá.

“A implementação do Hub representa o compromisso do Governo do Estado em levar a inovação para todas as regiões, conectando o conhecimento produzido nas universidades às demandas da sociedade”, afirmou Canziani.

O novo hub vai fomentar o networking, capacitações, mentorias e workshops voltados às comunidades dos municípios do Litoral, além de promover ações de prototipagem e propriedade intelectual (patentes verdes). O espaço será aberto e poderá ser utilizado gratuitamente pela comunidade acadêmica e pela população interessada em inovação e empreendedorismo.

O aporte de R$ 450 mil, são provenientes do Fundo Paraná e serão aplicados na estruturação do hub, que contará com ambientes físicos e on-line voltados à conexão e ao desenvolvimento de soluções inovadoras.

O projeto se enquadra na área prioritária “Cidades Inteligentes”, definida pelo Conselho Paranaense de Ciência e Tecnologia (CCT-PR), e tem como objetivo estimular o desenvolvimento regional por meio da inovação e da tecnologia.