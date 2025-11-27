Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Prefeitura de Paranaguá fortalece parceria com o Proerd para ampliar prevenção à violência e às drogas

Redação
Reunião com o prefeito Adriano Ramos discute estratégias para proteger estudantes e aproximar comunidade da Polícia Militar
Fotos: Moyses Zanardo / PMP

A equipe do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) esteve na prefeitura nesta quinta-feira, dia 27, para alinhar a construção do projeto que será desenvolvido nas escolas municipais em 2026.

Durante o encontro, os representantes da Polícia Militar reforçaram a importância da parceria com o município para ampliar o alcance das ações de prevenção entre crianças e adolescentes. O prefeito Adriano Ramos destacou que a iniciativa tem impacto direto na formação dos estudantes. “Nossa intenção, quando apoiamos e abrimos as portas das escolas da rede municipal para que a Polícia Militar realize o projeto, é proteger nossas crianças. Nesta etapa em que elas estão, tomar a decisão certa pode ter um impacto muito grande no resto da vida delas”, afirmou.

A vice-prefeita Fabiana Parro ressaltou o papel da comunidade escolar no sucesso do programa. “É muito importante a participação de toda a administração e, principalmente, dos nossos professores, dos Instrutores do Proerd e de toda a comunidade escolar. Juntos, podemos formar crianças mais conscientes e preparadas para fazerem escolhas seguras”, reforçou.

O segundo-sargento Elias do Nascimento explicou que o Proerd também fortalece a relação entre a Polícia Militar e a população. “O Proerd é de suma importância na formação de nossas crianças. Dá um outro olhar da Polícia Militar em relação à comunidade. Quando o policial chega à escola e se torna amigo deles, as crianças se abrem e encontram uma referência positiva para o futuro.”

A cabo Suelen Lima, instrutora do programa, concorda. “O projeto afasta as crianças das drogas, da violência, e cria um vínculo de confiança com o policial. Eles passam a ter mais credibilidade, mais conhecimento e mais segurança até para fazer uma denúncia ou pedir ajuda”, destacou.

Também participaram da reunião o chefe de gabinete, André Ferruci, a cabo Bianca Nascimento e a soldado Suelen Dias.

Fonte: Prefeitura de Paranaguá (PMP) / jornalista: Sandro Martins

Redação
Leia também
Manchete

Feirão de Empregos da Prefeitura de Paranaguá oferta 80 vagas nesta sexta-feira

Litoral

Pesquisadores descobrem no Litoral do Paraná nova espécie de caramujo, já extinto

Manchete

Estado libera R$ 3 milhões para laboratório de sementes de ostra no Litoral

Paranaguá

Escola de Formação de Turismo de Paranaguá visita igreja de São Francisco da Chagas

Litoral

No mês da Consciência Negra, peça “Marilene” mostra vivência da mulher preta

Paranaguá

16ª Festa Nacional do Fandango Caiçara reúne grupos do PR, SC e SP em Paranaguá