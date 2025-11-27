Prefeitura de Paranaguá fortalece parceria com o Proerd para ampliar prevenção à violência e às drogas

Reunião com o prefeito Adriano Ramos discute estratégias para proteger estudantes e aproximar comunidade da Polícia Militar

Fotos: Moyses Zanardo / PMP

A equipe do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) esteve na prefeitura nesta quinta-feira, dia 27, para alinhar a construção do projeto que será desenvolvido nas escolas municipais em 2026.

Durante o encontro, os representantes da Polícia Militar reforçaram a importância da parceria com o município para ampliar o alcance das ações de prevenção entre crianças e adolescentes. O prefeito Adriano Ramos destacou que a iniciativa tem impacto direto na formação dos estudantes. “Nossa intenção, quando apoiamos e abrimos as portas das escolas da rede municipal para que a Polícia Militar realize o projeto, é proteger nossas crianças. Nesta etapa em que elas estão, tomar a decisão certa pode ter um impacto muito grande no resto da vida delas”, afirmou.

A vice-prefeita Fabiana Parro ressaltou o papel da comunidade escolar no sucesso do programa. “É muito importante a participação de toda a administração e, principalmente, dos nossos professores, dos Instrutores do Proerd e de toda a comunidade escolar. Juntos, podemos formar crianças mais conscientes e preparadas para fazerem escolhas seguras”, reforçou.

O segundo-sargento Elias do Nascimento explicou que o Proerd também fortalece a relação entre a Polícia Militar e a população. “O Proerd é de suma importância na formação de nossas crianças. Dá um outro olhar da Polícia Militar em relação à comunidade. Quando o policial chega à escola e se torna amigo deles, as crianças se abrem e encontram uma referência positiva para o futuro.”

A cabo Suelen Lima, instrutora do programa, concorda. “O projeto afasta as crianças das drogas, da violência, e cria um vínculo de confiança com o policial. Eles passam a ter mais credibilidade, mais conhecimento e mais segurança até para fazer uma denúncia ou pedir ajuda”, destacou.

Também participaram da reunião o chefe de gabinete, André Ferruci, a cabo Bianca Nascimento e a soldado Suelen Dias.

Fonte: Prefeitura de Paranaguá (PMP) / jornalista: Sandro Martins