Prefeitura de Paranaguá lança campanha do IPTU 2026 com carnê digital

O carnê on-line disponível no site da prefeitura garante mais agilidade, economia de recursos públicos e facilidade para a população

Arte: PMP

A Prefeitura de Paranaguá lançou a campanha do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2026, destacando que se trata de um tributo fundamental para garantir avanços em áreas que influenciam diretamente a vida da população. “Por meio do IPTU, o município consegue investir em saúde, educação, infraestrutura, limpeza urbana, iluminação pública e diversos serviços essenciais”, ressalta a campanha.

Com o início de 2026, os contribuintes precisam estar atentos ao calendário do IPTU, especialmente à data de vencimento da primeira parcela. “O IPTU é um tributo essencial para continuarmos investindo em obras e serviços para a população parnanguara, sempre com qualidade”, destaca a secretária da Fazenda, Verônica Marodim Marques.

O IPTU representa entre 10% e 15% da arrecadação própria do município. Para 2026, a expectativa é de arrecadação aproximada de R$ 90 milhões com o imposto.

IPTU Digital

Neste ano, o contribuinte em Paranaguá pode acessar o carnê do IPTU de forma digital, que traz mais comodidade, agilidade e segurança para o processo. O carnê está disponível no site da prefeitura (www.paranagua.pr.gov.br).

De acordo com o superintendente de Orçamento da Secretaria Municipal da Fazenda, Antônio Oliveira, a ferramenta digital oportuniza agilidade aos cidadãos e economia aos cofres públicos.

“É importante ressaltar a importância do uso do Portal do Cidadão para que a população possa acessar o IPTU com facilidade. Porém, quem não tem acesso pode solicitar a impressão na prefeitura e nas subprefeituras da cidade”, destaca o superintendente. “O IPTU garante que o município fortaleça os serviços públicos e promova um desenvolvimento urbano planejado e transparente, sempre voltado ao bem-estar da população”, enfatiza o superintendente.

Para o munícipe que preferir o carnê em formato impresso, o modelo físico está disponível para retirada no Palácio São José, sede da Prefeitura, na subprefeitura Waldir Salmon (Niilson Neves) e na subprefeitura Levi Jorge, na Ilha dos Valadares.

Confira os descontos

O contribuinte que optar pelo pagamento em cota única poderá contar com descontos progressivos.

Até 10 de março de 2026 – 15% de desconto

Até 10 de abril de 2026 – 12% de desconto

Parcelamento em até 10 vezes

1.ª parcela – até 10 de março de 2026

2.ª parcela – até 10 de abril de 2026

3.ª parcela – até 11 de maio de 2026

4.ª parcela – até 10 de junho de 2026

5.ª parcela – até 10 de julho de 2026

6.ª parcela – até 10 de agosto de 2026

7.ª parcela – até 10 de setembro de 2026

8.ª parcela – até 09 de outubro de 2026

9.ª parcela – até 10 de novembro de 2026

10.ª parcela – até 10 de dezembro de 2026

Novo modelo e passo a passo para emissão

Com o novo modelo, os contribuintes podem acessar o portal da Prefeitura de Paranaguá, consultar o IPTU por meio de dados pessoais e documentos e emitir os boletos de forma simples e segura. Confira:

1.Acesse https://paranagua.atende.net/autoatendimento/servicos/guias-de-iptu/detalhar/1

2. Na sequência, abrirá a aba Emissão de Guias IPTU e Taxa de Coleta de Lixo. Clique em “Não sou um Robô” para garantir o acesso.

3. Na Emissão de Guias, o contribuinte pode optar por acessar o carnê através do preenchimento de dados como “Cadastro Imobiliário, CPF ou Inscrição Imobiliária”. Há ainda a opção de inserir os dados “Bairro, Parcela ou Logradouro”.

4. Informe os dados e a forma de pagamento (à vista ou parcelado).

5.A partir do preenchimento dos dados, clique em Consultar.

6. Clique no número do documento que aparecerá na tela e escolha entre a opção “Imprimir Guias de IPTU” ou “Gerar Pix”.

7. Pronto! O carnê estará disponível na tela para salvar o documento, imprimir ou realizar o pagamento.

IPTU e os investimentos

Esses recursos são fundamentais para a execução de políticas públicas e manutenção dos serviços essenciais à população. Ao manter o IPTU em dia, o cidadão contribui para o crescimento ordenado da cidade e para a continuidade de obras e projetos.

Fonte: PMP jornalista: Aline Benvenutti