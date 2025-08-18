Prefeitura de Pontal do Paraná divulga parceiros do Banco de Ração
A Prefeitura de Pontal do Paraná articula junto à iniciativa privada uma parceria para doação de rações para cães e gatos, denominada “Banco de Ração”, que faz parte da Política Municipal de Proteção Animal, criada pela Lei Municipal nº 2.317/2022.
As rações são entregues às protetoras e cuidadoras independentes presentes no Município. A quantidade arrecadada é dividida e cada uma recebe entre 7 e 45 kg/mês, dependendo da quantidade de animais que estão sob sua tutela.
Essa ração é um auxílio para protetores que têm animais resgatados das ruas, estão para adoção e infelizmente não foram adotados por falta de adotantes responsáveis.
Se a pessoa tem animais que adotou ou resgatou, mas resolveu ficar com eles, esse tutor é responsável pelo animal e deve garantir sua alimentação.
Estes são os parceiros que ajudam o Banco de Rações:
Aviário Ipanema – Balneário de Ipanema
Pet Shop Casa Pontal – Balneário do Grajaú
Clínica Animal Prev – Balneário Praia de Leste
Pet Shop Arec – Balneário Jardim Canadá e Balneário do Leblon
Aviário Praia de Leste – Balneário Praia de Leste
Aviário Agro Raça – Balneário Praia de Leste
Aviário Mundo dos Animais – Balneário Praia de Leste
Agropecuária Animal Pet – Balneário Praia de Leste
Verde Mar Antenas – Balneário Praia de Leste
Agropecuária e Distribuidora Agrotop – Balneário Praia de Leste
Bicho Zen Pet Store – Balneário Canoas
Agro Pet Maq – Balneário Canoas
Armazém Pet – Balneário Santa Terezinha
Aviário Tabuleiro – Balneário Ipanema
Agropecuária e Aviário Donda – Balneário Shangri-lá
Unicão PetStore – Balneário Pontal do Sul
Caso tenha interesse em colaborar com a causa animal, procure a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, na sede da Prefeitura em Praia de Leste ou através do telefone (41) 3455-9643 ou WhatsApp (41) 93500-7993.