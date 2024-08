Professores do PR e MS participam de oficina da Itaipu e Parquetec sobre combate à dengue

Formação integra o convênio “Educação Para Saúde e Sustentabilidade: Combate ao Mosquito Aedes aegypti”, promovido com a Itaipu Binacional

Os docentes de escolas municipais do Paraná e do Sul do Mato Grosso do Sul que participam do projeto “Educação Para Saúde e Sustentabilidade: Combate ao Mosquito Aedes aegypti” – promovido pela Itaipu Binacional e o Itaipu Parquetec – acompanharam na noite desta terça-feira (27) uma oficina de educomunicação on-line voltada à prevenção da dengue.

A educomunicação aproxima a educação da comunicação, com o objetivo de promover o empoderamento dos alunos, pessoas e comunidades. A partir das ferramentas comunicacionais, os estudantes se tornam produtores de informação, aprimoram suas capacidades de expressão e fazem reflexões críticas.

Pelo potencial que possui de mudar realidades pessoais e sociais, a educomunicação foi somada ao projeto de capacitação aos professores para combate à dengue, iniciado em maio deste ano.

“O objetivo da oficina é apresentar aos professores a educomunicação e algumas ferramentas de comunicação como meios de construir materiais para sensibilizar as comunidades em relação à luta contra a dengue e outras arboviroses”, destacou Poliana Correa, supervisora da área de Marketing pelo Itaipu Parquetec.

A coordenadora do projeto pelo Itaipu Parquetec, Andressa Marlise de Souza, explicou que a iniciativa surgiu diante dos números alarmantes de casos de dengue nos estados do Paraná e do Mato Grosso do Sul. “Acreditamos no potencial da educação para mudar esse cenário e que, por meio da instrumentalização, com a entrega de kits pedagógicos, e das capacitações, possa ser feita a diferença a partir do envolvimento dos estudantes e das famílias no combate ao mosquito Aedes aegypti”, afirmou.

Na formação, os professores entenderam o conceito e o histórico da educomunicação e também como esse campo teórico-prático pode ser integrado à educação ambiental, visando o envolvimento do coletivo em práticas que promovam a sustentabilidade ambiental.

Para a aplicação da educomunicação, podem ser utilizadas diversas ferramentas, como rádios escolares, jornais e produções de materiais audiovisuais. Considerando o potencial de disseminação de informações das redes sociais, os docentes também puderam, durante a formação, aprender como elas podem ser usadas de forma estratégica, ética e consciente.

Tiveram ainda acesso a um tutorial de produção de materiais em uma das principais ferramentas online com essa finalidade. A capacitação em educomunicação contemplou também conceitos sobre audiovisual e orientações importantes sobre o processo de produção desses materiais, como a roteirização, a direção de fotografia, a iluminação, o som e a edição.

Quase 200 professores participaram da primeira oficina de educomunicação na terça-feira (27). Na quinta-feira (29), uma segunda turma de docentes participa da capacitação, transmitida pelo canal do Youtube da Escola Internacional Para Sustentabilidade – iniciativa educacional da Itaipu e do Itaipu Parquetec.

Envolvimento no combate à dengue

O projeto “Educação Para Saúde e Sustentabilidade: Combate ao Mosquito Aedes aegypti” contempla professores do 1º ao 5º ano do ensino fundamental de 52 municípios do Paraná e do Sul do Mato Grosso Sul.

A Itaipu e o Itaipu Parquetec promovem formações on-line e presenciais, além da distribuição de mais de 125 mil kits pedagógicos, com o objetivo de difundir a prevenção de doenças e a eliminação do mosquito transmissor da dengue e outras arboviroses, além de despertar o envolvimento das famílias e das comunidades nessa luta.

A iniciativa tem duração prevista de um ano e atuará com a capacitação de cerca de 500 professores.