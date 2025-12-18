Correio do Litoral
PT-PR fecha apoio a Requião Filho (PDT) para governo e Enio Verri para o Senado

Redação
O anúncio da aliança, aprovada pelo Diretório Estadual, contou com a presença do presidente estadual, Arilson Chiorato
Foto: Divulgação/PT-PR

Um encontro na tarde desta quarta-feira (17) selou o apoio do Partido dos Trabalhadores ao deputado estadual Requião Filho (PDT) para concorrer ao Governo do Paraná. O anúncio contou com a presença do presidente estadual, o deputado estadual Arilson Chiorato, e com a do diretor-geral de Itaipu, Enio Verri, que está sendo indicado para concorrer ao Senado. A aliança foi aprovada pelo Diretório Estadual do PT-PR em resolução divulgada também nesta quarta.

O apoio a Requião Filho vinha sendo costurado desde o Encontro Estadual do PT, que ocorreu em setembro deste ano e reuniu 300 delegadas e delegados de todo o estado. Na ocasião, o partido deliberou sobre a necessidade de fazer alianças com partidos e candidatos do campo progressista no Paraná. Após isso, duas novas reuniões ocorreram. Uma na Caravana Federativa, em Foz do Iguaçu, e outra em Brasília, que reuniu os presidentes nacionais do PT, Edinho Silva, e do PDT, Carlos Lupi, autorizando a continuidade das conversas.

A definição pelo apoio foi tomada no último dia 13 de dezembro, quando o Diretório Estadual se reuniu para deliberar sobre a política de alianças para 2026. “Reconhecendo sua trajetória coerente de defesa do patrimônio público, oposição firme ao lava-jatismo e ao bolsonarismo, compromisso com políticas sociais e capacidade de liderar um projeto alternativo ao modelo privatista que domina o Paraná”, diz o documento.

Vaga para o Senado

Essa mesma resolução aprovada pelas correntes do partido também deliberou pela indicação de Enio Verri para ser candidato à vaga ao Senado. “Em razão de sua experiência legislativa e administrativa, de sua atuação transformadora à frente da Itaipu Binacional e de seu alinhamento estratégico ao projeto nacional liderado pelo presidente Lula, entendendo que sua eleição é fundamental para o fortalecimento da bancada progressista e para a garantia de governabilidade democrática”, sustenta a definição partidária.

Enio Verri já havia colocado o nome a disposição no Encontro Estadual, destacando que havia tido conversa com o presidente Lula, lhe dando essa missão.

Para o presidente estadual do PT, Arilson Chiorato, essa aliança tem condições tanto de levar uma candidatura progressista para o segundo turno do Paraná quanto de dar um palanque forte para o presidente Lula no estado.

“Estamos construindo uma ampla frente dos partidos de esquerda no Paraná. Agora temos esse desafio de fazer um palanque forte para Lula no estado e ampliar a bancada de deputados estaduais e federais”, direcionou o presidente.

Além de Enio Verri, o PT também aprovou que o deputado federal Zeca Dirceu esteja à disposição caso precise e tenha uma segunda vaga ao Senado. 

Cenário Eleitoral

O PT destaca que, atualmente, Requião Filho aparece em segundo em diversas pesquisas para o Governo do Estado. Em nível nacional, Lula lidera todos os cenários contra adversários da direita.

