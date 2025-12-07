Requião Filho convida Marcelo Belinati e PP para fazer aliança

Foto: Divulgação

Parece que o deputado estadual Requião Filho (PDT) está determinado a ampliar suas alianças para as eleições de 2026. Em uma entrevista à Rádio Paiquerê de Londrina, na manhã desta sexta-feira (5), ele disse já ter convidado o ex-deputado federal Marcelo Belinati (PP) para compor chapa para as disputas eleitorais.

Quando questionado sobre o que acha do ex-deputado de Londrina, Requião Filho contou que convidou Belinati e o próprio Partido Progressistas para formar chapa e colocar o “Paraná em movimento”.

Em setembro, Requião Filho publicou uma foto com o ex-prefeito em seu gabinete e diz se tratar de uma “visita de cortesia”, destacando que são bons amigos antes mesmo de Belinati ser eleito prefeito de Londrina, em 2016.