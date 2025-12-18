Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Área cedida pela Itaipu beneficiará comunidade indígena em Itaipulândia

Redação
Espaço de quase 30 mil m2 que abriga escola indígena foi cedida em regime de comodato para a prefeitura por 20 anos
Enio Verri, diretor-geral brasileiro da Itaipu, recebe prefeito e representantes da comunidade indígena | fotos: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional.

A Itaipu Binacional e a Prefeitura de Itaipulândia firmaram, nesta segunda-feira (15), um contrato de comodato para a cessão de uma área de 28,2 mil metros quadrados localizada faixa de proteção do reservatório. O terreno, que abriga uma base náutica e uma escola estadual indígena, ficará sob responsabilidade do município por 20 anos.

A cessão era uma demanda antiga da prefeitura e da comunidade Aty Mirî, que é composta de 209 pessoas (74 famílias). O contrato estabelece como objetivo a implantação de uma área pública de lazer, com fins educacionais, culturais, esportivos e de recreação. “Agora vai facilitar para investir e dar suporte para a comunidade indígena e para os pescadores amadores que usam a base náutica”, comemorou o prefeito de Itaipulândia, Lindolfo Martins Rui.

O diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, destacou a ampliação das ações da empresa junto às comunidades indígenas do Paraná e do Mato Grosso do Sul. “Essa ampliação está alinhada às políticas públicas do governo brasileiro e faz parte de um processo de reparação histórica dos erros cometidos pela Itaipu junto ao povo Ava Guarani”, afirmou o diretor.

Pelo contrato de comodato, a prefeitura poderá implantar benfeitorias na infraestrutura, desde que respeitando as normas da Itaipu e a legislação ambiental, além de ficar responsável pela segurança e manutenção da área. “É um avanço e uma vitória muito importante para nós”, resumiu o cacique Natalino Peres.

Além do comodato com a prefeitura, a Itaipu celebrou um convênio de R$ 200 mil com a associação de pais e mestres da escola indígena para a realização de ações educacionais e de valorização da cultura Ava Guarani. “Com a cessão para a prefeitura, vai melhorar muito a nossa infraestrutura, que é bem precária. E, com o convênio, vamos ter recursos para várias atividades educativas, como a Semana Cultural Indígena, para o fortalecimento da nossa cultura”, afirmou a professora Maria Lúcia Takua Peres, diretora da Escola Estadual Indígena Arandu Renda, que atende a 55 alunos da educação infantil e ensino fundamental.

Escola Estadual Indígena Arandu Renda. Foto: Anderson Gibathe/Itaipu Binacional.

Durante a reunião em que foi firmada a cessão da área à prefeitura, Natalino e Maria Lúcia, além de assinarem como testemunhas do contrato, entregaram ao diretor Enio Verri uma peça típica do artesanato guarani (a Árvore da Vida) e um exemplar do livro Chapeuzinho Verde, de autoria de Maria Lúcia e que conta a história da construção de Itaipu sob a perspectiva dos indígenas.

“Reparação histórica não é só comprar terra”, afirmou o gestor das ações da Itaipu voltadas às comunidades indígenas, Paulo Porto. “Reparação histórica é você trabalhar fortalecimento cultural nas comunidades, nas escolas indígenas, com os professores indígenas, e fazer movimentos como esse. Uma cessão de uso que já vem sendo pedida há vários anos pela prefeitura para fortalecer a escola e os laços entre o município e a comunidade indígena”, completou.

