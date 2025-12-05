Escritório do Parquetec em Curitiba fortalece parcerias em projetos de inovação

O espaço será dedicado a agendas estratégicas e conexões que impulsionem projetos de tecnologia e empreendedorismo no estado

Foto: Jeferson Alcantara/Itaipu Parquetec

O Itaipu Parquetec inaugurou, na última sexta-feira (28), seu escritório de negócios em Curitiba, um movimento estratégico que fortalece a presença institucional do Parque em um dos ecossistemas de inovação mais consolidados do país. A partir de segunda-feira (1º), o espaço passa a receber reuniões estratégicas, prospecção de parcerias e articulações voltadas ao desenvolvimento de soluções em tecnologia, empreendedorismo e transição energética.

A nova unidade integra um processo de expansão construído ao longo dos últimos anos e reforça o posicionamento nacional do Itaipu Parquetec. Curitiba, referência em smart cities, engenharia, tecnologias do futuro e um polo de startups, oferece um ambiente propício para ampliar conexões com empresas, governos e hubs de inovação. O novo escritório acelera a prospecção de parcerias, facilita a aproximação com setores-chave e potencializa o desenvolvimento de negócios em áreas prioritárias do Parque, como indústria 4.0, energia limpa, modelagem BIM e inovação aberta.

Além disso, a presença na capital fortalece um movimento já existente: o Itaipu Parquetec vem atuando em articulações estaduais e nacionais, e agora passa a contar com um ponto estratégico que aproxima ainda mais o Parque de instituições, investidores e ambientes de referência no país.

Compromisso com a inovação

A cerimônia reuniu autoridades políticas do estado, representantes da Prefeitura de Curitiba, diretoria da Itaipu Binacional e do Itaipu Parquetec, além de parceiros estratégicos e convidados. O encontro evidenciou o interesse conjunto de diferentes setores no fortalecimento do ambiente de inovação do Paraná.

O diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, ressaltou que o atual momento de Itaipu fortalece iniciativas alinhadas ao planejamento estratégico baseado em três eixos: inovação tecnológica, produção de energia limpa e acessível, e políticas socioambientais. Verri destacou que, nesse contexto, o Itaipu Parquetec assumiu um novo perfil, ampliando a presença, reconhecimento e capacidade de gerar resultados. Ao reforçar o compromisso pessoal com o avanço do Parque, afirmou: “Acredito profundamente no trabalho do Itaipu Parquetec e quero que saibam que podem contar comigo como um embaixador do Parque, porque é inevitável que ele seja um grande instrumento de inovação e desenvolvimento para o país.”

O diretor-superintendente do Itaipu Parquetec, Irineu Colombo, ressaltou que a presença em Curitiba amplia conexões em áreas onde o Parque já possui atuação crescente. “A capital reúne empresas, startups e lideranças fundamentais para nossa estratégia. Estar aqui significa acelerar parcerias, ampliar negócios e fortalecer a capacidade do Parque de entregar soluções tecnológicas para o Brasil”, explicou.

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, reforçou o histórico de evolução do Parque e destacou o potencial de impacto. “É gratificante ver o Itaipu Parquetec se consolidando como um espaço de inovação e resultados. Coloco o governo à disposição para caminharmos juntos e fortalecer cada vez mais essa iniciativa”, afirmou.

Com o início das atividades, o escritório passa a atuar como um hub de articulação do Itaipu Parquetec no estado. O espaço será utilizado para prospecção de negócios, reuniões estratégicas, acompanhamento de projetos em andamento e desenvolvimento de novas parcerias com instituições públicas e privadas.

Espera-se que a unidade amplie o alcance das soluções tecnológicas desenvolvidas pelo Parque, fortaleça a integração com ecossistemas mais maduros, acelere o pipeline dos projetos e contribua para a expansão da atuação nacional do Itaipu Parquetec.

O movimento reafirma o compromisso do Parque em promover inovação aplicada, desenvolvimento tecnológico e impacto socioeconômico, conectando pessoas, conhecimento e instituições em prol do avanço do Paraná e do Brasil.