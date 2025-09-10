Ratinho Junior libera R$ 100 milhões para sinalização viária das cidades

O anúncio foi feito na abertura do 83º Encontro Nacional dos Detrans, que acontece em Foz do Iguaçu e reúne profissionais dos departamentos de trânsito de todo o País e também dos países vizinhos, além de especialistas do setor e prefeitos de diversas cidades

O governador Carlos Massa Ratinho Junior liberou nesta quarta-feira (10) R$ 100 milhões para reforçar a sinalização viária nos 399 municípios do Estado. O recurso faz parte do programa Sinaliza Paraná, do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), e deve ser utilizado para a implantação de sinalização horizontal e vertical, através de pinturas nas vias e instalação de placas.

O anúncio foi feito na abertura do 83º Encontro Nacional dos Detrans, que acontece em Foz do Iguaçu e reúne profissionais dos departamentos de trânsito de todo o País e também dos países vizinhos, além de especialistas do setor e prefeitos de diversas cidades.

“Nosso objetivo é reforçar a segurança no trânsito no Paraná, com novas placas e pinturas nas ruas, assim como já fizemos nas estradas estaduais. Isso diminui o número de acidentes, salva vidas e melhora a mobilidade das pessoas”, disse o governador Ratinho Junior.

Todos os municípios do Estado poderão formalizar o termo de cooperação através do edital de chamamento público, disponível no site do Detran-PR. Serão liberados de R$ 345 mil a R$ 862,5 mil por cidade, proporcionalmente ao número de habitantes.

“Este aporte vai capilarizar os investimentos em sinalização viária em todas as cidades do Estado. Com isso, reforçamos o papel do Paraná como uma referência nas ações de trânsito e de atendimento ao cidadão, facilitando e melhorando a vida das pessoas lá na ponta”, afirmou o governador.

Para o presidente do Detran-PR, Santin Roveda, a sinalização viária adequada é um dos pilares fundamentais da segurança no trânsito. “Este tipo de medida impacta diretamente na vida das pessoas. Uma sinalização moderna, clara e bem implementada salva vidas, além de organizar o tráfego das cidades”, disse.

MUNICÍPIOS – O Sinaliza Paraná se complementa com uma série de ações realizadas pelo Governo do Estado para melhorar a segurança viária e a mobilidade nos municípios paranaenses. Uma das principais ações neste sentido é o Asfalto Novo, Vida Nova, que é o maior programa de pavimentação urbana em curso no Brasil.

Ao todo, o Estado já investiu R$ 872 milhões para asfaltar mais de 363 quilômetros de ruas. Atualmente, existem projetos em andamento em 375 municípios do Estado. O objetivo do programa é que todas as áreas urbanas das cidades paranaenses sejam 100% asfaltadas.

“Até o final do programa, serão investidos mais de R$ 5 bilhões em asfaltamento urbano e calçadas nas ruas de todas as cidades do Estado. Isso impacta na mobilidade. Quando investimos em pavimentação e sinalização, estamos falando em cidades mais organizadas, com trânsito fluído. Além de segurança, isso também dá mais qualidade de vida às pessoas”, disse o secretário de Cidades, Guto Silva.

ENCONTRO NACIONAL – Durante o encontro em Foz do Iguaçu, que segue até esta quinta-feira (11), os servidores do Detran-PR estarão no estande do órgão do evento para orientar os municípios em relação ao Sinaliza Paraná.

Organizado pela Associação Nacional dos Departamentos de Trânsito (AND), junto com o Detran-PR, o 83º Encontro Nacional dos Detrans tem caráter internacional, com foco na integração entre os países do Mercosul, reunindo autoridades dos 27 estados e de países vizinhos.

“Estamos buscando expandir nossas fronteiras, por isso escolhemos Foz do Iguaçu para sediar este encontro, que poderá nos ajudar de forma muito exitosa a levar discussões para além do nosso País”, afirmou o presidente da Associação Nacional dos Detrans, Givaldo Vieira.

O encontro busca ampliar a cooperação regional, integrar políticas públicas e promover soluções conjuntas para os desafios do trânsito e do transporte terrestre na América do Sul. “É muito importante se reunir para este tipo de discussão. O Brasil é continental, então as questões de trânsito do Norte do País são diferentes das que encontramos aqui, em Foz do Iguaçu. Por isso é muito importante receber um evento como este para trocar experiências”, disse o prefeito de Foz do Iguaçu, Joaquim Silva e Luna.

Ao longo da programação o evento contará com debates com entidades internacionais e nacionais; fóruns temáticos paralelos; reuniões estratégicas com parceiros institucionais e apresentação de cases e soluções inovadoras.

Entre os principais temas a serem abordados estão infraestrutura e logística; Placa de Identificação Veicular; Registro Nacional de Veículos em Estoque; tecnologia GIT; recuperação extrajudicial de veículos; indicadores rodoviários integrados de segurança; custo dos acidentes no Brasil; legislação; ferramentas digitais; sustentabilidade; fronteiras; mobilidade e economia.

PRESENÇAS – Também estiveram presentes no evento o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi; o chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega; o chefe da Casa Militar, Marcos Tordoro; o secretário de Segurança Pública, Hudson Teixeira; o secretário de Administração e Previdência, Luizão Goulart; o secretário de Saúde, Beto Preto; o secretário de Turismo, Leonaldo Paranhos; o secretário de Trabalho, Qualificação e Renda, Do Carmo; o procurador-Geral do Estado, Luciano Borges; o diretor-presidente do DER/PR, Fernando Furiatti; o diretor-presidente do Tecpar, Eduardo Marafon; a deputada estadual Marli Paulino; entre outras autoridades.