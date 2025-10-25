Paraná consolida liderança em inovação e sustentabilidade na ONU e no Google na próxima semana

Nos Estados Unidos, o secretário Guto Silva representa o governador Ratinho Junior em compromissos com o Google Cloud e o ONU-Habitat

Guto Silva: “Estamos preparando o Estado para o futuro | foto: Valdelino Pontes Secid/Pr

O Governo do Paraná dará mais um passo importante na consolidação de sua liderança em inovação, tecnologia e sustentabilidade. Na próxima semana, o secretário das Cidades, Guto Silva, representará o governador Ratinho Junior em dois compromissos oficiais nos Estados Unidos: o Google Public Sector Summit, em Washington, e a assinatura de uma parceria com o ONU-Habitat, na sede das Nações Unidas, em Nova York.

Entre os dias 27 e 29 de outubro, Guto Silva participa do Google Public Sector Summit, evento global que reúne gestores públicos e especialistas em tecnologia para debater inovação na administração pública. No dia 27, o secretário fará uma visita técnica à sede do Google Cloud, onde será um dos palestrantes do painel de abertura. Durante a participação, o Paraná apresentará sua jornada em inteligência artificial, que já conta com mais de cinco iniciativas em andamento e outras 30 previstas até o primeiro semestre de 2026. Os projetos têm como foco otimizar processos, economizar recursos públicos e melhorar os serviços oferecidos ao cidadão. “

“O Governo do Paraná foi convidado pela Google, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, para apresentar a jornada do Estado rumo à inteligência artificial. Fizemos uma aposta importante e estamos preparando o Estado para o futuro. Ter a Google ao nosso lado nessa jornada é essencial para gerar resultados práticos para a nossa população”, afirmou Guto Silva.

Após os compromissos em Washington, o secretário segue para Nova York, onde representará o Estado na assinatura de uma Carta de Parceria com o ONU-Habitat, agência das Nações Unidas voltada à melhoria da qualidade de vida nas áreas urbanas. A cooperação com o organismo internacional vai apoiar a criação do Observatório de Cidades Inteligentes do Paraná, iniciativa da Secretaria das Cidades (Secid) em parceria com a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) e universidades estaduais. O projeto fornecerá dados e indicadores para apoiar os municípios em áreas como mobilidade, habitação, meio ambiente, infraestrutura e inclusão social.

“Vamos assinar o protocolo com o ONU-Habitat, cumprindo um compromisso que estava no plano de governo. O objetivo é criar métricas e indicadores que permitam um planejamento urbano mais assertivo em todos os municípios. Ter a chancela da ONU nesse processo nos dá mais confiança e segurança para seguir com as ações”, destacou Guto Silva.

As ações internacionais reforçam o compromisso do Paraná com a inovação, a sustentabilidade e o desenvolvimento urbano inteligente, conectando o Estado às principais discussões globais sobre tecnologia, planejamento e melhoria da qualidade de vida nas cidades.