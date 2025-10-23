Adriano Ramos e Fabiana Parro prestigiam lançamento do Verão Maior Paraná ao lado do governador

É um orgulho participar desse momento histórico para o nosso Litoral, que vem sendo transformado não apenas com obras estruturantes, mas também com cultura, lazer e entretenimento para a população e para os turistas”, destacou o prefeito de Paranaguá

O prefeito de Paranaguá, Adriano Ramos, acompanhado da vice-prefeita Fabiana Parro e do chefe de Gabinete André Ferruci, participou na noite de terça-feira (21), na Ópera de Arame, em Curitiba, do lançamento oficial do Verão Maior Paraná 2025.

O evento, promovido pelo Governo do Estado, promete animar a temporada de verão no Litoral paranaense, fortalecendo o turismo e a economia da região.

Durante o lançamento, o governador Ratinho Júnior destacou que o projeto trará uma programação com atrações nacionais e internacionais, com shows em Matinhos e Pontal do Paraná, além de apresentações em Caiobá, Guaratuba e Shangri-lá.

O prefeito Adriano Ramos ressaltou a importância do evento para o desenvolvimento do Litoral. “O Verão Maior se consolidou como um dos maiores eventos do Brasil, gratuito e com shows nacionais e agora também internacionais. É um orgulho participar desse momento histórico para o nosso Litoral, que vem sendo transformado não apenas com obras estruturantes, mas também com cultura, lazer e entretenimento para a população e para os turistas”, destacou o prefeito Adriano Ramos.

Segundo o governador Ratinho Júnior, a meta é superar o público recorde de 2 milhões de turistas e os R$ 152 milhões movimentados na temporada passada. “Estamos trabalhando para colocar o nosso Litoral em destaque nacional e internacional, atraindo turistas de vários países e fortalecendo o setor de turismo no Paraná”, afirmou o governador.

