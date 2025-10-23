Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Adriano Ramos e Fabiana Parro prestigiam lançamento do Verão Maior Paraná ao lado do governador

Redação
É um orgulho participar desse momento histórico para o nosso Litoral, que vem sendo transformado não apenas com obras estruturantes, mas também com cultura, lazer e entretenimento para a população e para os turistas”, destacou o prefeito de Paranaguá
Fotos: Moyses Zanardo/Lucas Montalvão

O prefeito de Paranaguá, Adriano Ramos, acompanhado da vice-prefeita Fabiana Parro e do chefe de Gabinete André Ferruci, participou na noite de terça-feira (21), na Ópera de Arame, em Curitiba, do lançamento oficial do Verão Maior Paraná 2025.

O evento, promovido pelo Governo do Estado, promete animar a temporada de verão no Litoral paranaense, fortalecendo o turismo e a economia da região.

Durante o lançamento, o governador Ratinho Júnior destacou que o projeto trará uma programação com atrações nacionais e internacionais, com shows em Matinhos e Pontal do Paraná, além de apresentações em Caiobá, Guaratuba e Shangri-lá.

O prefeito Adriano Ramos ressaltou a importância do evento para o desenvolvimento do Litoral. “O Verão Maior se consolidou como um dos maiores eventos do Brasil, gratuito e com shows nacionais e agora também internacionais. É um orgulho participar desse momento histórico para o nosso Litoral, que vem sendo transformado não apenas com obras estruturantes, mas também com cultura, lazer e entretenimento para a população e para os turistas”, destacou o prefeito Adriano Ramos.

Segundo o governador Ratinho Júnior, a meta é superar o público recorde de 2 milhões de turistas e os R$ 152 milhões movimentados na temporada passada. “Estamos trabalhando para colocar o nosso Litoral em destaque nacional e internacional, atraindo turistas de vários países e fortalecendo o setor de turismo no Paraná”, afirmou o governador.

Fonte: PMP / jornalista: Edye Venancio

Redação
Leia também
Litoral

Governo anuncia atrações dos shows gratuitos do Verão Maior Paraná no Litoral

Paranaguá

Paranaguá terá Centro de Referência Paralímpico Brasileiro do Litoral com foco em atletismo e canoagem

Paranaguá

Estado fará duplicação da Atílio Fontana e boulevard no Centro Histórico de Paranaguá

Litoral

Inscrições para acadêmicos que vão trabalhar no Verão Maior Paraná vão até o dia 29

Manchete

Prefeitura lança Paranaguá Mobilidade para melhorar o trânsito e planejar o futuro da cidade

Manchete

Governo do Estado divulga a lista de shows gratuitos do verão nesta terça