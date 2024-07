Requião desce ao play para ser (novamente) Prefeito de Curitiba

Texto de Samuel Gomes

Assisti a entrevista de Requião na Band como pré-candidato a prefeito de Curitiba. A sua energia impressiona. Também o conhecimento do que seja uma cidade.

Não é de estranhar o desempenho de Requião na entrevista. Foi prefeito de Curitiba, o primeiro eleito depois da ditadura, numa disputa épica que derrotou um mito do planejamento urbano, nada menos que Jaime Lerner. Ganhou a eleição nos debates. Sabia do que falava. Estudou para ser candidato.

E fez uma bela gestão. Foi considerado o melhor prefeito do Brasil pelo Datafolha. Criou a primeira Ouvidoria Geral municipal do país, a Guarda Municipal. Atenção às crianças (Associação dos Meninos e Meninas de Rua de Curitiba) e às mães: toda quinta-feira inaugurava uma creche. Isso mesmo, toda quinta-feira.

Jogou pesado com as concessionárias de transporte coletivo. Para desmascarar os sobrepreços nas planilhas, criou um Fundo para aquisição da frota pública, sem onerar o erário, numa engenhosa solução trazida pelos juristas Bandeira de Mello e Geraldo Ataliba. Com os primeiros ônibus adquridos, a Prefeitura já passou a contar com ônibus da frota pública aferir os custos reais do transporte e determinar a tarifa com base confiável. No final das contas, ganhou a transparência administrativa e a economia popular.

Olho na periferia. Criou a Secretaria do Abastecimento para levar alimentos mais baratos e de qualidade para a população, diretamente do produtor. E produção coletiva de alimentos, em hortas comunitárias. Tudo com assistência técnica da prefeitura.

O meu grupo no movimento estudantil apoiou-o na eleição para prefeito em 1985. Depois, muitos de nós o auxiliaram na Prefeitura. Eu coordenei o Mercadão Popular, em contato direto com as populações dos bairros da periferia.

As chances de Requião

Seu partido na atual disputa para a prefeitura é pequeno, o Mobiliza (33). Mas, graças à sua biografia, as pesquisas já o colocam em posição favorável. E o quadro é de eleição em segundo turno. No mano a mano com Requião, quem dá conta de superá-lo?

O filósofo espanhol Ortega y Gasset ensina que o homem é ele e suas circunstâncias. É verdade. Mas um homem, mais que tudo, é sua biografia. Requião, jornalista e advogado, foi deputado estadual, prefeito, secretário de Estado, três vezes governador, duas vezes senador. Ampla experiência internacional: vice-presidente do Parlamento do Mercosul e presidente latino-americano da Eurolat – Assembleia Parlamentar Euro-Latinoamericana, com sede em Bruxelas.

Tive a honra de estar com ele em praticamente todos os seus mandatos. Conheço Requião no dia-a-dia.

A entrada de Requião no jogo eleitoral movimenta o tabuleiro e qualifica as eleições em Curitiba, cidade onde nasceu e da qual foi prefeito.

A lenda desce ao play. Quem puder, que encare.

Assista a entrevista e diga se concorda com a minha avaliação:

Samuel Gomes é um brizolista amigo do Requião