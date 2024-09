Requião Filho pede esclarecimentos sobre gerenciamento da Loteria do Paraná

Empresa vencedora de licitação do gerenciamento da Lotepar é investigada pela Polícia Federal por lavagem de dinheiro, denunciou deputado

Deputado vem apontando suspeitos desde 2023 | foto: Orlando Kissner/Alep

O deputado estadual Requião Filho solicitou esclarecimentos ao Governo do Paraná questionando possíveis ilegalidades no gerenciamento da Loteria do Paraná (Lotepar). Na última quarta-feira (4), a Polícia Federal divulgou o andamento da operação que investiga o uso de casas de câmbio e empresas de eventos em lavagem de dinheiro e jogos ilegais no país. A empresa Paybrokers, vencedora da licitação que gerencia a Lotepar, está entre as investigadas.

Um dos questionamentos do parlamentar é se o governo tinha conhecimento das atividades suspeitas dos diretores da Paybrokers antes de a empresa assumir a gestão da Lotepar. As ações da Paybrokers já haviam sido denunciadas por Requião Filho em junho de 2023, quando a empresa venceu a licitação de R$167 milhões por uma concessão de 20 anos de gerenciamento da Lotepar.

Além disso, o envolvimento de Edson Lenzi – doador de R$ 400 mil para a campanha do governador Ratinho Junior e sócio da Paybrokers –, também foi apontado pelo deputado, “mas não teve a atenção do governo do Estado e do Ministério Público do Paraná”, comenta. Enzi é um dos nomes apontados pela PF com envolvimento no crime de lavagem de dinheiro, informou o deputado.

“Lá atrás, nossas denúncias foram ignoradas pelo Ministério Público. Não dá pra entender como algo grave assim é simplesmente deixado de lado, sem nenhuma investigação adequada”, destaca Requião Filho.

Para o parlamentar, a operação da Polícia Federal – que teve 19 mandados de prisão executados, entre eles o da advogada e influencer Deolane Bezerra –, faz com que a necessidade de uma investigação profunda aconteça no Paraná.

“Queremos entender se o governo tinha conhecimento das atividades suspeitas da Paybrokers antes de conceder a licitação para a empresa. Além disso, também é fundamental que o governo explique qual será sua postura após ter permitido que uma empresa envolvida em escândalos de lavagem de dinheiro operasse na loteria esportiva do Estado”, pontua.

O governo do Paraná tem o prazo legal de 45 dias para retorno dos questionamentos do deputado estadual.