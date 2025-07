Viaje Paraná abre inscrições para encontro de turismo no Uruguai

Foto: Viaje Paraná

O Governo do Estado, por meio do Viaje Paraná, abriu inscrições para trabalhadores, profissionais e empresários do turismo estadual participarem de mais um evento no Exterior. Trata-se da Rodada de Negócios Meeting Paraná, que acontece em Montevidéu, capital do Uruguai, no dia 9 de setembro.

Organizado pelo Viaje Paraná, o órgão de promoção do turismo no Estado, o encontro é focado na capacitação de agentes de viagens e operadoras uruguaias sobre o turismo paranaense. O evento terá espaços com rodadas de negócios para que os empresários do Estado apresentem os potenciais turísticos ao público do país vizinho – especialmente profissionais que atuam na comercialização de pacotes de viagens.

O evento é uma ação estratégica exclusiva de promoção internacional do mercado turístico do Paraná, que visa posicionar ainda mais o Estado como um player competitivo e um dos destinos mais completos e atrativos da América do Sul. A expectativa é que de 80 a 100 pessoas ligadas ao setor uruguaio, entre agentes de viagens, operadores e representantes do trade, participem da programação.

“Estamos em um fluxo intenso de participação em eventos, feiras e grandes encontros do turismo mundial. Novamente, estar acompanhado de coexpositores do setor é fundamental neste aspecto, porque o mercado internacional percebe que a propaganda se consolida na prática, com serviços qualificados, atrativos diversos e uma enorme gama de empresas aptas a fechar negócios e receber turistas aqui no Estado”, disse Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná.

As vagas para coexpositores são limitadas e sujeitas a critérios de participação previamente estabelecidos. As inscrições ficam abertas até 30 de julho, por meio de manifestação de interesse disponível no site do Viaje Paraná. Saiba como fazer a inscrição aqui.

Impacto positivo

Em dez estandes viabilizados pelo Viaje Paraná em feiras e eventos, de 2024 até o momento, foram mais de 110 participações de empresários e profissionais da área como coexpositores, apresentando o potencial do Estado.

Além disso, outros 45 coexpositores devem marcar presença nos estandes do Viaje Paraná na FIT América Latina (Argentina), Fitpar (Paraguai) e Fitur (Espanha). O saldo representa um crescimento de 32% no número de empresários que acompanham o órgão nas três feiras internacionais, na comparação entre as últimas realizações e as próximas edições dos eventos, que acontecem até o final deste ano e início de 2026.