James Alberti recebe título de cidadão honorário por sua trajetória no jornalismo investigativo

A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou um projeto de lei (244/2025) que concede o Título de Cidadão Honorário ao jornalista James Alberti. De autoria do deputado estadual Requião Filho (PDT), o projeto homenageia Alberti por sua atuação no jornalismo investigativo, com produção de trabalhos de interesse público que revelaram graves denúncias de corrupção e desvios de verbas públicas no Estado.

No Paraná, Alberti está entre os autores de reportagens como a série “Diários Secretos”, que revelou esquemas milionários de corrupção na Assembleia Legislativa, e a cobertura da “Operação Quadro Negro”, que denunciou desvios de R$20 milhões destinados à construção e reforma de escolas públicas. Em 2015, ele saiu do país após receber ameaças de morte por causa de uma série de reportagens que denunciava corrupção envolvendo um primo do governador Beto Richa (PSDB).

Alberti também atuou em reportagens de alcance nacional, como a investigação sobre os catálogos de reconhecimento facial das polícias brasileiras, ao evidenciar erros que levaram inocentes à prisão. Durante 16 anos, atuou no jornalismo investigativo da RPC e, desde 2017, é produtor e repórter investigativo Fantástico – TV Globo.

“Não é à toa que o jornalismo é conhecido como ‘Quarto Poder’, justamente pelo seu papel de fiscalização do Estado. O trabalho investigativo de James Alberti representa esse compromisso com o interesse público, revelando inúmeros casos de corrupção e desvios de dinheiro”, afirma o deputado Requião Filho.

Premiações – Alberti acumula prêmios nacionais e internacionais, entre eles o Prêmio Esso de Jornalismo, o Prêmio Latino-Americano de Jornalismo Investigativo, o Prêmio Tim Lopes de Jornalismo Investigativo e o Global Shining Light Award. Em reconhecimentos recentes, ele também recebeu o Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário e o Prêmio Covering Climate Now.