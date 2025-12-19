Resultado final: confira os artistas que se apresentarão em 52 shows nos Palcos Sunset
Shows vão acontecer de 2 a 31 de janeiro, em Caiobá, Guaratuba e Shangri-lá, no Litoral, além de Porto Rico e Porto São José, no Noroeste
O Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, publicou nesta quinta-feira (18) o resultado final do edital do PalcoParaná, que selecionou artistas paranaenses para se apresentarem nos Palcos Sunset do Verão Maior Paraná 2026. As apresentações acontecem entre 2 e 31 de janeiro de 2026, período em que milhares de veranistas circulam pelas praias e balneários paranaenses.
Nesta temporada, serão 52 shows gratuitos de artistas paranaenses, reunindo diferentes gêneros musicais e propostas artísticas. As estruturas serão instaladas em Caiobá, Guaratuba e Shangri-lá, no Litoral do Estado, além de Porto Rico e Porto São José, em São Pedro do Paraná, no Noroeste. Em Caiobá, Shangri-lá e Guaratuba os shows acontecem sempre às 18h. Já em Porto Rico e Porto São José, às 20h.
Para a secretária estadual da Cultura, Luciana Casagrande Pereira, a proposta atesta a valorização da produção artística local pelo Estado. “Os Palcos Sunset ampliam o acesso à cultura e fortalecem a presença dos nossos artistas na programação deste grande festival que é o Verão Maior”, afirma. “É uma política que conecta criação, território e público, levando diversidade musical e identidade paranaense para quem vive e visita o Estado durante o verão”.
O Verão Maior Paraná 2025/26 registrou um recorde histórico de inscrições para os Palcos Sunset. Ao todo, 579 artistas e bandas paranaenses se candidataram para se apresentarem em 52 shows programados para a temporada 25/26, um aumento de 51% em relação ao ano passado, quando houve 381 inscrições.
A programação está distribuída ao longo do mês de janeiro, conforme o cronograma abaixo:
Palco Sunset Shangri-lá (início dos shows: 18h)
6/1 – Agrichio
7/1 – Banda Namastê
8/1 – Banda Pimenta Rosa
13/1 – Alana Marques
14/1 – Raissa Fayet
15/1 – MUV Brasil
20/1 – Banda Sr. Oilson
21/1 – Banda Jeito a Mais
22/1 – Orquestra Viola e Cantoria
27/1 – Lincoln & Augustto
28/1 – Matula Roots
29/1 – Douglas Rodrigo & Banda
Palco Sunset Caiobá (início dos shows: 18h)
6/1 – Diego Leonardo
7/1 – Banda Maks Freire & Alex
8/1 – Ciro Morais e Banda
13/1 – Marco Franco
14/1 – Grupo Inimigos do Ritmo
16/1 – Bruninho Scandalous
20/1 – Madayati
21/1 – Janine Mathias
22/1 – Bachega
27/1 – Yohana e Thiago
28/1 – Gabriela Freitas
30/1 – Fabiano Santos e Banda
Palco Sunset Guaratuba (início dos shows: 18h)
7/1 – Atomic Appliance
8/1 – Relespública
9/1 – Djambi
10/1 – Letícia Sabatella e Juliano Hollanda
14/1 – Banda Big Time Orchestra
15/1 – Luane Mattia
16/1 – Nova Tentação
17/1 – André Galharte
21/1 – Caio Weber
22/1 – Pagode BBB
23/1 – Banda RT
24/1 – Wagner Barreto
27/1 – Banda Black Bear Rach
28/1 – Bigode Groove
29/1 – Brejeiras
30/1 – Everton e Alex
31/1 – Banda Black Bear Rach
Palco Sunset Porto Rico (início dos shows: 20h)
2/1 – Léo & Gabriel
2/1 – Orquestra Viola Caipira Bicho do PR
9/1 – Jota Jr. e Rodrigo
16/1 – Kauanzinho
23/1 – Grupo Deixa Clarear
30/1 – Marcus e Dalto
Palco Sunset Porto São José (início dos shows: 20h)
3/1 – Grupo União do Samba
3/1 – Gustavo Toledo e Gabriel
10/1 – Banda Garrafão
17/1 – Bia Soczek
24/1 – Banda Brasil Sul
31/1 – Etcheverry Santi e Banda