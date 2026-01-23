Travessia de Guaratuba terá lotação completa neste domingo: 570 nadadores

As disputas acontecem em quatro distâncias: 5 km, 400 metros, 800 metros e 2,2 km, contemplando atletas de diferentes faixas etárias e níveis técnicos, além de categorias específicas

Foto: SEES

A Travessia de Guaratuba será feita na manhã deste domingo (25) e promete movimentar o litoral paranaense com a participação de centenas de nadadores e visitantes. Com 570 inscritos, as vagas se esgotaram no mesmo dia da abertura das inscrições.

Integrante da programação esportiva do Verão Maior Paraná, as provas são promovidas pelo Governo do Estado, em uma parceria da Paraná Esporte e Federação de Desportos Aquáticos do Paraná.

As disputas acontecem em quatro distâncias: 5 km, 400 metros, 800 metros e 2,2 km, contemplando atletas de diferentes faixas etárias e níveis técnicos, além de categorias específicas para pessoas com deficiência (PCD) e bombeiros.

A prova de 5 km, com largada às 7h, reúne 120 atletas. Já a prova de 400 metros, destinada a iniciantes e PCD, contará com 90 inscritos, com largada às 9h40. A distância de 800 metros, que abrange categorias do petiz a sênior, além de PCD e bombeiros, terá 200 participantes, com largada às 10h10. Encerrando a programação, a prova de 2,2 km, com saída da região do Morro do Cristo, contará com 160 atletas, largando às 11h10.

As largadas e chegadas das provas de 5 km, 400 metros e 800 metros acontecem na Praia do Prosdócimo, em frente ao Hotel VillaReal, local que também concentra o check-in dos participantes. A prova de 2,2 km tem largada na praia ao lado do Morro do Cristo de Guaratuba, com chegada igualmente em frente ao hotel.

Para o diretor de Inovação e Desenvolvimento da Secretaria de Estado do Esporte e diretor do Verão Maior Paraná, Tiago Campos, a travessia é um dos símbolos da programação esportiva do projeto. “Um evento tradicional dentro do Verão Maior Paraná que atrai centenas de atletas da modalidade e centenas de turistas também que prestigiam, valorizando cada vez mais o esporte e os atletas que participam, atrelando tudo isso aos Jogos de Aventura e Natureza”, disse.

A Travessia de Guaratuba reforça o compromisso do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte, em ampliar o acesso às práticas esportivas, fomentar o turismo e fortalecer eventos que unem atividade física, natureza e desenvolvimento regional durante a temporada de verão.

PROGRAMAÇÃO:

5.000 Km – Largada às 07h

400 Metros – Largada às 09h40

800 Metros – Largada às 10h10

2.200 Metros – Largada às 11h10

Local: Praia do Prosdócimo (em frente ao Hotel VillaReal) – Guaratuba